Una delle priorità dell'Inter per le prossime sessioni di mercato è l'acquisto di un difensore centrale. L'età di Francesco Acerbi e di Stefan de Vrij avanza e dagli uffici di Viale della Liberazione iniziano a guardarsi intorno per il futuro, con il nome di Jaka Bijol annotato sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri.

La conferma arriva anche dal Group Technical Director dell'Udinese, Gian Luca Nani, che intercettato da TV12 durante la cena natalizia organizzata dal club friulano ha confermato l'interesse del Biscione per lo sloveno classe '99: "Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell'Inter, ma questo non vuol dire che vada lì. È un giocatore molto forte e sappiamo che all'Inter piace ma ad oggi non c'è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui".

