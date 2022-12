Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto nella diretta Instagram di Tradizione Romanista, per parlare del suo futuro dopo l'addio ormai definitivo dall'Anversa. “Ora sono in Belgio in attesa di quel che sarà. Tornare alla Roma? No, sono troppo vecchio. Vivo per il calcio, ma a modo mio. Sono me stesso fuori dal campo ma quando gioco do il massimo - le sue parole -. Futuro? Non lo so, so solo che qua ho troppi occhi addosso. Però non voglio smettere, sento che posso fare ancora bene per qualche anno”.