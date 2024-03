Intervenuto ieri a 'Controcalcio' su Twitch, Radja Nainggolan ha commentato la lotta scudetto. "Da qui alla 38esima giornata (il commento arrivava prima del successo di Firenze, ndr), il Milan farà 18 punti, mentre l'Inter ne farà 14 fino alla sfida di Reggio Emilia con il Sassuolo e lì avrà già vinto lo scudetto (a tre turni dalla fine)", pronostica il belga.

"Il Milan per vincere lo scudetto dovrà fare 5 vittorie in più dell'Inter da qui alla fine: secondo voi i nerazzurri perderanno 5 partite? Mai. Anche se i rossoneri le vincono tutte, è impossibile superare l'Inter. L'Inter quest'anno ha perso una partita e ora ne perde cinque? Dai... E aggiungo: se il Milan arriva tra i primi quattro fa già tanto, e lo dico in termini generali. Al secondo posto fa un grande campionato perché l'Inter è stata una squadra troppo forte".

Infine, sul giocatore più forte del campionato: "Lautaro su tutti, poi Zirkzee. E a centrocampo Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu stanno facendo una stagione clamorosa. L'allenatore? Dico Thiago Motta, ma mi piace pure Italiano".

Sul caso Acerbi. "Conosco Juan Jesus ed è un ragazzo molto preciso: per come l'ha raccontata, è ancora più credibile. Uno di colore non se lo può mai inventare, non ha senso".