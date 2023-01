Alla vigilia della sfida contro il Napoli José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del futuro di Chris Smalling, in scadenza di contratto a giugno e primo della lista nei piani di mercato dell'Inter per il dopo Milan Skriniar: "Il punto è che sta giocando molto molto bene, dimostrando concentrazione sulla Roma e sulla sua professionalità. La situazione è aperta, non ne ho mai parlato con lui. La mia convinzione personale è che lui voglia rimanere, lo dico perché lo so. La società capisce la sua importanza. L'accordo si può trovare.