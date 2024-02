Nel corso dell'intervista rilasciata al canale Youtube FIVE con Rio Ferdinand, José Mourinho ha parlato del Pallone d'Oro del 2010, vinto da Messi e non da Sneijder, vincitore del Triplete e finalista mondiale con l'Olanda. "Non voglio dire che sia stato rubato, l'ha vinto Messi e quindi non è stato rubato. Ma Wesley ha vinto il Triplete, ha vinto la Champions League, ha raggiunto la finale del Mondiale nella stessa stagione. Per questo doveva essere almeno nella top tre, ma quando nell'ultima generazione sono arrivati Cristiano Ronaldo e Messi. Se lo vincono loro non è mai rubato", le parole dello Special One.