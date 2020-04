I lettori di calciomercato.com hanno eletto Massimo Moratti come l'interista più amato. “È un sentimento che non può che rendermi riconoscente. Ringrazio tutti per l’affetto, credo sia il risultato di tanti anni belli trascorsi insieme. Terminati poi benissimo”, dice l'ex presidente alla testata, ammettendo che lui avrebbe votato Facchetti. Le votazioni riguardavano anche i meno simpatici: molto in alto Wanda Nara, quinta. “A un certo punto ha disturbato l’equilibrio dell’ambiente. Ma deve rimanere una cosa spiritosa”, è la risposta elegante di Moratti.

Moratti ripercorre la propria carriera da presidente, parlando anche delle scelte fatte sul mercato. “Diciamo che c’era una sorta di regolamento non scritto, ne facevo scegliere un paio agli allenatori e per il resto facevo io. L’allenatore che ho accontentato più di tutti? Lippi, credo di avergli preso tutti o quasi quelli che mi ha chiesto”. Tornando per gioco dietro una scrivania Moratti fa anche una scelta precisa tra due grandi nomi del mercato internazionale, Mbappé e Haaland. “Mbappé ha più classe, ma mi lasci dire che andrei su Haaland. Mi intriga di più perché nel vederlo giocare mi dà ancora la sensazione di essere un po’ grezzo e allora penso a cosa potrebbe combinare quando il tempo e le gare lo porteranno ad essere più maturo".

Come già affermato alcuni giorni fa, Moratti si è detto contrario a riprendere la Serie A. "Sicuramente potranno dirmi che non ho gli strumenti per decidere in merito ma onestamente credo sia più utile concentrarsi sulla prossima stagione invece che accanirsi su questa”.