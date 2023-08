Cagliari-Inter si avvicina e Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, prova ad inquadrare il Monday Night dell'Unipol Domus ai microfoni di Tuttocagliari.net: "Intanto devo dire che il Cagliari è partito bene. Ho visto la partita di ieri col Torino: i sardi hanno giocato in maniera molto intelligente, e forse meritavano anche qualcosa in più del pareggio. Credo che affronteranno i nerazzurri senza complessi o timori reverenziali di sorta. L’Inter sembra fortissima e lanciatissima: tanti giocatori l’anno scorso hanno dimostrato il loro valore, e quest’anno la dirigenza ha ulteriormente integrato la rosa. Certo, manca un centravanti, ma questa squadra è in grado di creare ugualmente pericoli e occasioni ed è altamente competitiva. Dovrà dimostrarlo, però: a Cagliari per i nerazzurri non sarà per nulla semplice".

A proposito del centravanti: anche in seguito all’ottima impressione destata contro il Monza, questo rinforzo del quale tanto si parla per l’Inter non potrebbe - in fin dei conti - essere proprio Arnautovic?

"A mio parere quello di Arnautovic è stato un acquisto stupendo. Poi a me fa particolarmente piacere perché Marko faceva parte del gruppo del Triplete, e già allora era un ragazzo pieno di classe e di capacità tecniche. Successivamente si è espresso molto bene in Inghilterra e oggi, tornato all’Inter, può risultare utilissimo. Magari c’è bisogno anche di un ulteriore elemento per completare il reparto offensivo, in vista della serie A, della Champions League e della Coppa Italia. L’Inter, del resto, ha il dovere di tenere alta la propria bandiera in tutte e tre le manifestazioni".

Il Consiglio di Stato ha confermato l’assegnazione dello scudetto del 2006 all’Inter. Qual è la sua reazione? Ritiene che a questo punto la vicenda Calciopoli sia definitivamente chiusa?

"Mi auguro proprio di sì. Ormai questa vicenda è venuta un po’ a noia, per cui spero che si tratti davvero dell’ultimo capitolo. Certamente siamo molto fieri di questa ennesima conferma dello scudetto 2006".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!