"Sono stato in diversi paesi, ho avuto momenti difficili nella mia vita. Ora sono felice di essere qui". Parole e musica di Henrikh Mkhitaryan, uno dei fari del centrocampo dell'Inter intervistato da Fast Sport in un finale di stagione che lo vede in lotta per scudetto e Champions League dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia.

L'emittente propone un'anticipazione della chiacchierata che verrà pubblicata integralmente nella giornata del 28 aprile. Tra i temi toccati dall'armeno c'è anche Simone Inzaghi: "È molto intelligente, amichevole. Lo mostra sia dentro che fuori dal campo".

Nonostante l'età avanzata, Mkhi guarda con fiducia al futuro sicuro di poter dare ancora il suo prezioso apporto: "Sono arrivato all'Inter a 33 anni, ora ne ho 36. A questa età non è facile perché la tua condizione fisica è in calo, ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto dimostrando a me stesso e anche al mondo di avere le qualità per giocare a questa età".

