"La bellezza del campionato è questa, fossimo davanti a tutti sarebbe più facile. Il campionato è equilibrato, sarà una partita bellissima e durissima, ma siamo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi". Henrikh Mkhitaryan parla così ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo la sfida tra Inter e Venezia.

"Il ritorno di Calhanoglu? Conta tantissimo, è fondamentale per noi. Abbiamo bisogno di tutti perché siamo forti tutti assieme, non solo chi gioca. Aiutandoci possiamo raggiungere i nostri obiettivi - dice ancora l'armeno -. I gol sbagliati? Non ho potuto segnare due reti consecutive a San Siro, è una cosa in cui devo migliorare e crescere. L'Arsenal? Chi giocherà farà il massimo per vincere questa partita, siamo in casa contro una squadra fortissima, ma siamo forti anche noi e lo dimostreremo. Inter-Napoli? Non è una partita decisiva, ce ne saranno altre, ma per il nostro percorso sarà molto importante vincere per la nostra fiducia e per andare alla sosta a testa alta".