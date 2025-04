Lothar Matthäus vede tanti aspetti positivi in casa Bayern Monaco, nonostante l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter. E li evidenzia nel day after del 2-2 di San Siro che ha permesso ai nerazzurri di strappare il pass per la semifinale contro il Barcellona: "A causa di molti eventi accaduti negli ultimi anni, non ci si poteva aspettare che il Bayern vincesse la Champions League o il Triplete. Ci sono molte altre squadre di vertice che hanno fallito fin dall'inizio. Dove sono il Real Madrid, il Manchester City o il Liverpool?" si chiede in tono polemico ai microfoni di Sky Sport De, aggiungendo che comunque il Bayern contro l'Inter "ha dimostrato di essere ancora una delle migliori squadre d'Europa".

Per Matthäus, "i bavaresi sono da considerare superiori ai nerazzurri anche a livello individuale. Giocatori come Gnabry e Coman sono entrati dalla panchina. La squadra non è poi così debole, come spesso si è detto di recente" prosegue, sottolineando poi che il segreto dei campioni d'Italia in carica contro i tedeschi è racchiuso nel fatto che "la squadra giocava insieme da quattro anni sotto lo stesso allenatore (Simone Inzaghi, ndr). Questo ha creato una stabilità che alla fine ha fatto la differenza".

Elogi anche per Vincent Kompany: "Mi ha dato la sensazione che Mia san mia sia tornata. Certo, ha commesso un paio di errori e forse avrebbe dovuto schierare Thomas Müller titolare nella gara di andata contro l'Inter. Ma questi sono discorsi che si diventano facili con senno di poi. Nelle partite contro l'Inter, la debolezza maggiore è stata nello sfruttare le occasioni da gol. Dobbiamo lavorare su questo, ma non si può accusare Kompany di non avere la squadra sotto controllo o di non avere un piano di gioco. Ha un piano di gioco fantastico, brillante. Nessuno avrebbe creduto che Kompany fosse capace di quello che ha fatto all'inizio. Ha riunito la squadra e l'ha fatta giocare in modo divertente. I giocatori si sono divertiti di nuovo, a differenza dell'anno e mezzo o due precedenti".

