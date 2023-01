"Non ci ha mai fregati. Mai presi in giro. Ci hai sempre detto tutto guardandoci dritto negli occhi". Marco Materazzi, pretoriano di José Mourinho all’Inter, fa gli auguri al tecnico portoghese, sessantenne il prossimo 26 gennaio, sulle pagine di Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport in edicola domani. Per l'occasione, Matrix ha scritto una lettera a cuore aperto allo Special One, eccone due stralci:

"Ci facevi sentire troppo forti, tutti. Hai avuto solo un torto, mister: andartene. Con te quell'Inter avrebbe vinto chissà per quanto".