Protagonista di 'IM Legend', Marco Materazzi ha ripercorso attraverso i canali ufficiali dell'Inter i momenti più iconici vissuti in carriera con i colori nerazzurri. Ecco i ricordi di Matrix:

Il gol in rovesciata al Messina.

"Wow, bellissimo. Ma hai visto chi giocava con me? Troppi campioni, tra cui Recoba, Ibrahimovic e Figo, oltre a me. Quando inizi sogni di fare un gol così, è stato il mio più bello in nerazzurro".

Doppietta al Siena l'anno dello scudetto.

"E' stato un bel momento, forse il gol più importante nella mia carriera interista. Avevamo perso con la Roma, fu un peccato non aver festeggiato il titolo a San Siro. Ma io ero sempre sereno quando andavo a tirare un rigore. Prima di partire per Siena ho detto ai miei bambini: 'domani vinceremo lo scudetto', ve lo prometto. non preoccupatevi'".