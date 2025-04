Torna alla vittoria l'Inter di Andrea Zanchetta che dopo aver vissuto una settimana da dimenticare riprende in mano il destino di se stessa e si impone in casa della Cremonese anche senza il capitano Alexiou, infortunato, Berenbruch, Aidoo e Cocchi, impegnati al servizio di Simone Inzaghi. Match messo immediatamente in discesa da Giacomo De Pieri con un gol dal dischetto che basta a sottoscrivere una vittoria di misura che arriva con spirito di sacrificio, cinismo e grande voglia da parte della squadra ospite che ha messo a referto una maturità oggi innegabile. Niente psicodrammi da retaggi post Trabzonspor e Lazio: i nerazzurrini rialzano immediatamente la testa con orgoglio e voglia di rivalsa e senza troppi sofismi salvaguardano un secondo posto che lunedì potrà beneficiare del favore dello scontro diretto tra la Roma capolista e il Sassuolo, coinquilino del secondo gradino della classifica del campionato Primavera 1.

IL TABELLINO

Reti: 4' rig. De Pieri (I).

CREMONESE (3-4-1-2): 31 Tommasi; 36 Zilio, 73 Bassi, 4 Duca; 27 Triacca, 8 Lottici, 70 Thiandoum (47 Gashi 66'), 14 Tosi; 7 Nahrudnyy (19 Tavares 88'); 10 Gabbiani (90 Bielo Beata 88'), 9 Ragnoli (18 Achi 66').

A disposizione: 22 Malovec, 6 Lucchini, 11 Faye, 13 Marino, 23 Cantaboni, 72 Rama, 77 Sivieri.

Allenatore: Elia Pavesi

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi (15 Perez 79'), 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto (29 Topalovic 63'); 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi.

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 14 Bovo, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 38 D'Agostino, 39 La Torre.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: Quieto (I), Gabbiani (C).

Arbitro: Colaninno

Assistenti: Mastrosimone-Hader

CREMONESE-INTER 0-1

(De Pieri 4')

96' - È finita! Triplice fischio di Colaninno, l'Inter batte la Cremonese 1-0 in trasferta e porta a casa tre punti importanti.

90' - Concessi 6' di recupero.

87' - Doppio cambio per la Cremonese: dentro Bielo Beata e Tavares, fuori Gabbiani e Nahrudnyy.

86' - Miracolo di Calligaris! Il portiere nerazzurro vola sull'incornata di Faye e salva il risultato con una grandissima parata.

81' - Tentativo dalla lunga distanza di Zanchetta: il mancino del regista dell'Inter è bloccato a terra da Tommasi.

79' - Non ce la fa a continuare il 24 dell'Inter che lascia il campo: al suo posto entra Alex Perez.

78' - Altra interruzione di gara dopo uno scontro di gioco che vede Re Cecconi restare a terra. Necessario anche in questo caso l'ingresso in campo dello staff medico

77' - Azione personale di Topalovic che conduce il gioco con palla al piede fino a tentare il tiro dal limite dell'area, tiro però ribattuto dalla difesa dicas.a

74' - Gabbiani stende Re Cecconi: fallo a favore dell'Inter. Zanchetta approfitta dell'interruzione per dare indicazioni ai suoi e preparare un cambio. Si prepara Tiago Romano.

72' - Tentativo di testa di Spinaccé, oggi non fortunatissimo: palla che si allunga sul fondo.

67' - Doppio cambio per la Cremonese: entrano Achi e Gashi, al posto di Thiandoum e Ragnoli.

65' - Irruzione in area di Motta che però si lascia fermare da un avversario. L'interista reclama un potenziale calcio di rigore, ma per l'arbitro il contatto è regolare. Si riparte da rimessa laterale.

63' - Non ce la fa a continuare Daniel Quieto che chiama il cambio: al suo posto entra Luka Topalovic.

62' - Tentativo dal limite dell'area di Daniel Quieto che calcia non benissimo. Pallone ribattuto dalla difesa che spazza. Rimane a terra il 10 dell'Inter, che nel tentativo di tiro si fa male. Necessario l'intervento dello staff medico.

58' - Occasione per l'Inter con Mosconi: azione orchestrata da De Pieri che con palla al piede manda in tilt la difesa dei padroni di casa prima di scaricare per il 18 di Zanchetta che dal limite dell'area fa partire un tiro: palla che finisce di poco a lato.

49' - Giallo per Gabbiani. Punizione a favore dell'Inter.

46' - Riparte Cremonese-Inter: si riparte con un cambio a testa: fuori Nahrudnyy, prende il suo posto Faye per la squadra di casa; fuori Maye dell'Inter, al suo posto entra Garonetti.

Primo tempo che scorre liscio e senza troppi intoppi per la squadra di Andrea Zanchetta che trova subito il vantaggio con Giacomo De Pieri dal dischetto. Gol che mette in discesa una gara che nei primi quarantacinque minuti vede un solo protagonista. A fare da padrona della gara dei nerazzurri è la serenità: sentimento che permette alla squadra ospite di condurre una gara senza particolari sbavature. Unica nota negativa fin qui il giallo rimediato da Re Cecconi che ha rischiato una doppia ammonizione per proteste.

47' - Sbaracciata a centrocampo di Zanchetta su Gabbiani: punizione per la Cremonese.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

43' - Fallo di Re Cecconi, in ritardo su Tosi. Il direttore di gara estrae il giallo. Secondo ammonito dei nerazzurri dopo Quieto.

41' - Dalla bandierina arriva un pallone interessante sul quale arriva Re Cecconi che stacca di testa, ma non riesce a colpire bene e spedisce sul fondo.

41' - Calcio d'angolo per l'Inter: gran tiro dalla distanza di Spinaccé che calcia di sinistro dal limite dell'area di rigore. Tommasi reattivo devia in angolo.

35' - Ancora uno squillo in avanti dei nerazzurri con la coppia Venturini-Spinaccé, ma la squadra di casa fa velocemente ripartire l'azione lanciando in profondità Gabbiani, ma Re Cecconi non si lascia sfuggire l'avversario, marca bene e sventa il pericolo.

34' - Leggero tentativo in avanti di Venturini che calcia in porta dalla distanza, ma trova la presa sicura di Tommasi.

33' - Fase di palleggio orchestrato dall'Inter che gestisce con calma il pallino del gioco.

27' - Altra occasione da gol per l'Inter! Spinaccé calcia da posizione defilata ma non trova lo specchio.

26' - Quieto ci prova da fuori! Il tentativo del fantasista nerazzurro è impreciso e termina sul fondo.

24' - Il primo cartellino giallo del match è per Quieto: il numero 10 dell'Inter interviene in ritardo su Bassi.

17' - Bella azione personale di Mosconi che parte da sinistra, salta secco l'avversario accentrandosi e poi conclude di destro: Tommasi devia in angolo.

12' - Scontro aereo tra Thiandoum e Maye: l'interista ha la peggio, interviene lo staff medico e poi si rialza senza problemi.

11' - Ancora Inter in avanti! Spinaccé ci prova da fuori, ma il tentativo è deviato in corner. Sul calcio d'angolo Venturini anticipa tutti di testa, ma la palla si spegne sul fondo.

4'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL INTER. Jack De Pieri non sbaglia: il 30 di Zanchetta apre il piatto e spiazza Tommasi. Nerazzurri subito in vantaggio.

3' - Rigore per l'Inter: Zilio stende Mosconi. Colaninno non ha dubbi e indica il dischetto.

2'- Inter subito pericolosa con Spinaccé.

13.01 - Colaninno fischia: inizia Cremonese-Inter.

13.00 - Inter alla prima battuta.

12.59 - Le squadre entrano in campo

Nerazzurri in campo ancora una volta senza il capitano Christos Alexiou, alle prese con un infortunio e senza Berenbruch, Aidoo e Cocchi, impegnati con la prima squadra. Presenti in panchina invece il capitano dell'Inter Under 17 di Handanovic, Pietro La Torre insieme a Giovanni D'Agostino.

Settimana nera quella lasciatasi alle spalle dall'Inter Primavera di Andrea Zanchetta, reduce dalla sconfitta di Trabzon, valsa l'addio al sogno Yourh League, e dal ko casalingo contro la Lazio che ha rallentato l'assalto alla Roma capolista, ora distante 4 punti. Con 63 punti i nerazzurrini si presentano oggi in casa della Cremonese, avversario alla ricerca di punti per tentare l'impresa salvezza senza passare dallo spareggio. Fermi in classifica a 38 punti, i grigiorossi sono reduci dal pari col Monza, match finito 2-2 che ha reso un pizzico di fiducia alla squadra di Elia Pavesi dopo il ko precedente incassato contro la Juventus. Dal canto loro i ragazzi di Zanchetta tenteranno il colpo all'Armando Soldi di Cremona, per rifarsi da una settimana da dimenticare e approfittare dello scontro diretto in programma per lunedì tra Sassuolo, squadra con la quale condividono il secondo posto a pari punti, e la capolista.

