"Quando arriva Lukaku? Penso stasera". Così Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parlando ai cronisti che lo hanno incalzato a margine del consiglio Federale, in corso quest'oggi a Roma, nella sede della FIGC. Il dirigente varesino, entrando in macchina, poi ha fatto un sorriso di fronte alla domanda sull'eventuale approdo in nerazzurro anche di Paulo Dybala.