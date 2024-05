Il futuro prima ancora del presente. Oltre la gara contro il Verona, per l’Inter ci sono anche i nuovi orizzonti societari dopo la rivoluzione degli ultimi giorni e l’arrivo di Oaktree alla proprietà del club, oltre alla questione del rinnovo di Lautaro Martinez alimentata dalle recenti dichiarazioni del suo agente. Beppe Marotta, ad del club nerazzurro, illustra ai microfoni di DAZN il suo pensiero partendo dal presidente uscente Steven Zhang: “Sentire e vedersi in video era frequente per noi dirigenti, è una cosa abbastanza tranquilla. Nel contempo Steven si è molto appassionato ed è diventato molto tifoso di questa squadra; spero possa seguire le nostre partite e le nostre avventure. Allo stesso tempo do il benvenuto a questo nuovo proprietario che ci dà ampie garanzie”.

Novità sul rinnovo di Lautaro? Il nodo è l'ingaggio?

“Quando si negozia coi calciatori il nodo è sempre quello. Non è congelato ma abbiamo dovuto rallentare per questioni burocratiche, una frenata è normale. I presupposto però sono assolutamente confortanti perché alla base c’è una grandissima volontà del calciatore di continuare con noi, questo principio salvaguarda ogni tipo di sensazione”.

Questa è la prima partita di Oaktree da proprietario dell'Inter. Ci conferma che la loro intenzione è quella di intraprendere un lungo percorso?

"Ormai la notizia è ufficiale. Ringrazio a nome di tutta la famiglia interista la famiglia Zhang per il denaro profuso ma soprattutto per aver contribuito alla conquista di sette trofei. Mi sono confrontato coi vertici di questo fondo e sono molto tranquillo: le idee sono molto chiare, non è una toccata e fuga ma vuole programmare e dare sostenibilità a questo club. Hanno dato fiducia al management e non è poco. Credo che si possa continuare non a sognare ma ad ambire a traguardi importanti".

