Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro lo Spezia parla della sfida di questa sera, preambolo di un mini-ciclo cruciale per i nerazzurri:

Esiste il rischio che la squadra anche incosciamente pensi alla Champions?

"Non deve assolutamente succedere. Martedì ha un'importanza estrema, la Champions è la massima competizione per una squadra di calcio. Ma stasera contro lo Spezia vale come martedì col Porto; le insidie sono le stesse di martedì, anche con un'atmosfera diversa".