Presente al 'Premio Nereo' Rocco, in quel di Coverciano, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è soffermato a rispondere alle domande dei cronisti presenti, partendo da una considerazione sulla Nazionale italiana: "Sono fiducioso per questo gruppo, l'allenatore (Spalletti, ndr) può portarli lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma esprimono una qualità di alto livello", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

A proposito del livello della Serie A, il dirigente varesino si è espresso così: "La griglia delle interessate alla vittoria è la stessa da anni, ci aggiungerei l'Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto e per la posizione acquisita in questi anni. Tra quelli c'è chi vincerà lo scudetto".

Infine, Marotta ha commenta le accuse lanciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Steven Zhang, 'costretto a lasciare l'Inter indebitata col fondo Oaktree': "Ho molto rispetto di Commisso, credo che siano esternazioni non suffragate dai fatti. L’Inter adempie tutti i suoi doveri e criteri finanziari che sia l’Uefa che la Figc ci impongono di rispettare”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!