Novanta minuti per l’assalto alla vetta: l’Inter sfida il Napoli nel tentativo di operare il sorpasso al vertice prima della pausa per le Nazionali. Partita dai mille contenuti che il presidente dell’Inter Beppe Marotta presenta così ai microfoni di DAZN:

Non c’è persona meglio di lei che conosce Conte e la sua mentalità, il Napoli da Scudetto è un errore ingannevole come dice De Laurentiis?

“Il Napoli è una candidata allo Scudetto. Conosco Conte e la società che due anni fa è stata campione d’Italia e ha le credenziali per lottare fino alla fine. Merito di un allenatore vincente come Conte, però il nostro Inzaghi si sta avviando su questa carriera”.

Ha apprezzato le scelte di Inzaghi in tema di formazione?

“Sì, sono contento. È chiaro che avendo tanti impegni ravvicinati e una rosa idonea per questi impegni è giusto faccia questa rotazione. Io parlo sempre di titolari e cotitolari, non c’è molta differenza tra chi va in campo e chi va in panchina. Lui fa le sue scelte in base agli avversari e a quello che vede nei giorni precedenti la gara”.

Stasera serve l’Inter versione campionato o Champions?

“Diciamo entrambe perché il Napoli conosce bene il palcoscenico europeo, così come Conte. Dobbiamo fare una gara come sempre, speriamo di farla molto bene”.

