Presente all’evento 'Lo sport fa viaggiare' andato in scena al Fantini Club di Cervia, Beppe Marotta si è fermato a rispondere ai microfoni di TR24 per una breve intervista tra presente e passato.

Che ricordi ha del Ravenna? E del primo grande colpo Bobo Vieri?

"Intanto c’è rammarico perché sono passati tanti anni e si invecchia un pochino. Ma al di là di questo, quella di Ravenna è stata una parentesi molto bella della mia vita in cui ho conosciuto tante persone di spessore, dal punto di vista professionale e non solo. Ho ancora tanti amici qui e ricordo con tanto piacere l’operazione di cui parlavi, cioè l’acquisto a metà di Bobo Vieri. All’epoca c’erano le compartecipazioni, istituto che oggi non c’è più".

Su Casadei:

"Oggi è un talento. Prima di diventare un campioncino ne deve fare di strada, però siamo molto orgogliosi di averlo con noi. Si sta allenando con la prima squadra, sta dimostrando di essere bravo. Oggi posso parlarne soltanto in termini positivi dall’alto della sua giovane età, poi molto dipende da lui. Da come sarà in grado di impostare il suo futuro perché accanto le qualità tecniche bisogna saper conciliare quelle umane che spesso sono più importanti di quelle calcistiche".