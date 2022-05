Dopo il 3-0 di ieri con la Sampdoria che non è bastato a sollevare il secondo scudetto consecutivo, l'amministratore dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato anche a Sky Sport, dove ha risposto sul futuro di Ivan Perisic e sull'opportunità di mercato Paulo Dybala: "Con Perisic ci incontreremo, come ho già detto prima della partita. Se mettessi il cappello da tifoso faremmo un contratto immediatamente se metto quello da dirigente dobbiamo essere un attimino più attenti, ma in entrambi i ruoli c'è la volontà di arrivare ad una conclusione positiva perché merita una riconferma e spero ci siano tutti i presupposti per definire questa negoziazione che va avanti da diversi mesi".