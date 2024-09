Chiamato a sostituire in una botta sola Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Una doppia eredità pesante che Marcus Thuram ha raccolto e onorato risultando già decisivo nella cavalcata che ha portato alla storica seconda stella.

Nella stagione appena iniziata però il francese si è già superato: 4 gol in 3 partite, due doppiette e Europeo già alle spalle. In estate qualcuno ha messo in dubbio le sue qualità da "centravanti" a causa del rendimento in Nazionale francese, in 270 minuti ha già zittito tutti.

Una storia d'amore quella tra Thuram e l'Inter che doveva iniziare con anticipo, sbocciata qualche anno dopo l'infortunio rimediato dal francese nella prima estate di Inzaghi all'Inter. Il merito è gran parte di Piero Ausilio. E' stata del direttore sportivo nerazzurro l'intuizione di trasformare Thuram da attaccante esterno a partner perfetto di Lautaro.

Il sistema di Inzaghi esalta le sue qualità, Thuram però si è scoperto anche numero 9 e l'Inter ora si gode un tesoro. Ha dichiarato di voler arrivare alla doppia cifra (assist e gol) e di aumentare ancora di più i suoi numeri. Se il buongiorno si vede dal mattino Tikus...