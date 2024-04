All'indomani della grande festa per la conquista del ventesimo Scudetto, i giocatori dell'Inter si sono dati alla pazza gioia su Instagram. In modo particolare, Hakan Calhanoglu, al primo Scudetto della sua carriera, ha iniziato a chiamare in live su Instagram alcuni compagni ma non solo. Alla diretta colletiva si è infatti aggiunto anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, che è stato fatto oggetto di una richiesta particolare da parte di Marcus Thuram.

Esordisce così il francese: "Pres io e Calhanoglu costati zero euro. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo". Parole alle quali il presidente ha reagito così: "Lo sapevo che era un errore entrare in questa live". Tikus non desiste e contrattacca: "Presi, due giocatori zero euro. Presi, zero euro. Zero euro. Meno di una pizza". E a quel punto Zhang precisa: "Ma non è vero, non siete costati zero euro; c'è sempre qualcosa da pagare". Il tutto condito dai commenti dei fans alla visione, alcuni dei quali si sono sbizzarriti chiedendo tra le altre cose il ritorno di Achraf Hakimi. Incursione anche per Juan Cuadrado, che prende in giro Thuram per gli occhiali indossati, e per Radja Nainggolan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!