A certificare la qualità e le prestazioni di Marcelo Brozovic arriva ora un riconoscimento ufficiale da parte della Lega Serie A: è infatti il centrocampista dell'Inter ad aggiudicarsi il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile. La sua card Player Of The Month è già disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card avverranno nel pre-partita di Inter-Empoli, in programma venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da EMG Italy. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate disputate nel mese di aprile in Serie A: il croato spicca in particolare per il suo Indice di Efficienza Tecnica del 95%, in linea con i migliori registi a livello Europeo;