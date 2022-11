Romelu Lukaku scalpita, ma contro il Marocco sembra ancora destinato a vedere il campo da lontano. Lo conferma Roberto Martinez, ct del Belgio, durante la conferenza stampa: "Romelu si è già allenato due volte con il gruppo, dobbiamo aspettare e vedere come reagisce. Ma non mi aspetto che inizi contro il Marocco - le sue parole su Big Rom -. Oppure deve accadere qualcosa di eccezionale in campo medico. La nostra formazione? In realtà ci sono due formazioni, perché hai cinque sostituzioni. Chi giocherà dipenderà dal momento".