Romelu Lukaku si avvicina sempre più all'Inter. Come aggiorna Gianlucadimarzio.com sulla trattativa con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Big Rom, il club londinese ha mandato oggi le sue condizioni per il prestito oneroso dell'attaccante belga, che ha chiesto espressamente di tornare a Milano. La richiesta dei Blues è di 10 milioni di euro fissi più bonus legati alle vittorie della squadra, quindi non garantiti. L'Inter aveva precedentemente offerto 5 milioni di euro più bonus, ma adesso è pronta a colmare la distanza con il Chelsea, dato che la domanda non è considerata irraggiungibile. Il ritorno di Lukaku, che è pronto a ridursi notevolmente lo stipendio percependo intorno ai 12 milioni di euro lordi, è perciò da considerare ormai a un passo. L'ultimo passaggio per la buona riuscita dell'affare è soltanto il sì del presidente dell'Inter Steven Zhang, che deve autorizzare l'ultimo sforzo finale per arrivare alla chiusura della trattativa. Poi si passerà alle firme, senza l'inserimento di contropartite tecniche.