Il Chelsea è pronto a riavviare già in settimana i dialoghi con l'Inter per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. Il cambio di marcia dei Blues è annunciato dal quotidiano britannico Daily Express: la nuova proposta includerà l'inserimento dell'obbligo di riscatto del calciatore belga, che i nerazzurri sarebbero ora ben disposti ad accettare. Notizia che indubbiamente fa felice il club londinese, che alla fine rientrerebbe da parte dell'investimento di due estati fa, che decisamente ha pagato pochi dividendi, per portare Big Rom in riva al Tamigi. La mossa permetterebbe inoltre all'Inter di spalmare il costo dell'ingaggio di Lukaku su due estati.

Il fatto che Lukaku voglia solo l'Inter, rifiutando per questo anche le ricche proposte dell'Al-Hilal rappresenta un altro svantaggio per il Chelsea, perché il belga andrebbe in questo modo ad occupare uno degli slot riservati ai giocatori ceduti in prestito, adesso in fase di contingentamento visto che la FIFA punta a imporre limiti rigorosi al numero di prestiti per i club. Il Chelsea vuole evitare di inserire in questa quota i senior per dedicarsi più agli elementi più giovani.

