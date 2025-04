Risentimento agli adduttori della coscia sinistra, 20 giorni ai box per Mehdi Taremi che già era assente dalla lista dei convocati per Inter-Udinese. L'iraniano non potrà dunque offrire alcun contributo per le prossime 5 partite in calendario, l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, le sfide contro Parma e Cagliari e soprattutto il doppio confronto di Champions League contro il Bayern Monaco. Notizia pessima per Simone Inzaghi, che avrebbe coinvolto il classe '92 nelle rotazioni delle punte per gestire le energie in una fase così impegnativa della stagione e invece dovrà forzare la mano con gli unici disponibili tra i quali per adesso non figura neanche Lautaro Martinez, che però potrebbe essere convocato per mercoledì e tornare titolare al Tardini sabato prossimo.

Insomma, l'infortunio muscolare di Taremi complica la situazione, anche riduce la disponibilità di scelta alle spalle della ThuLa. Ma a fronte di questo fastidioso contrattempo, l'allenatore piacentino può sorridere per lo stato di forma di Marko Arnautovic, che mai come in questo periodo si sta rivelando concretamente una risorsa per l'Inter. L'austriaco, che tra venti giorni spegnerà 36 candeline, per gran parte della stagione è stato poco coinvolto nelle rotazioni davanti, non a caso solo a Joaquin Correa è andata peggio per minutaggio. Eppure nelle ultime settimane con le sue reti ha offerto un contributo significativo alla causa nerazzurra: colpo di testa decisivo contro la Fiorentina, inzuccata che ha riaperto la partita contro il Monza e sinistro che ha sbloccato lo 0-0 contro l'Udinese. A questo si aggiungono le reti sempre contro l'Udinese quella spettacolare alla Lazio, entrambe in Coppa Italia ed entrambe sullo 0-0. Pochi gol, ma pesanti come il primo stagionale del raddoppio contro la Stella Rossa in Champions League. Tra l'altro, l'ex Bologna ha timbrato il cartellino nelle tre competizioni principali a cui partecipa l'Inter, mancando l'appuntamento in Supercoppa semplicemente perché mai sceso in campo.

Nel confronto con i colleghi di reparto, Arnautovic è l'attaccante dell'Inter che ha fatto meglio in termini di segnature per minuti giocati: un gol ogni 103 minuti circa (6 in 116 totali). Praticamente identico, da questo punto di vista, l'apporto di Lautaro (18 in 2957 minuti) e Marcus Thuram (16 in 2623 minuti): per entrambi un gol ogni 164 minuti in campo. Piuttosto male Taremi (3 in 1478 minuti), appena una marcatura ogni 492 minuti, ma l'iraniano può giocarsi il jolly dei 6 assist. Fanalino di coda el Tucu: appena una rete in 307 minuti sul rettangolo di gioco.

Oggi Arnautovic sta bene fisicamente e in campo fa pesare la sua esperienza e un fisico difficile da spostare. In assenza di Taremi e con un Correa non brillante, almeno stando ai 35 minuti di prestazione contro l'Udinese, l'austriaco è a tutti gli effetti la prima soluzione alla ThuLa dalla panchina, nonché la prima scelta in caso di assenza di uno dei due titolari. Gli acciacchi e una condizione fisica non eccelsa sembrano ormai alle spalle e per questo rush finale di stagione il suo contributo sarà fondamentale, aspettativa in totale controtendenza rispetto all'avvio di stagione in cui non godeva di grande conasiderazione. Anche lui, ovviamente, andrà gestito nel modo migliore almeno fino a quando Taremi non tornerà abile e arruolabile.