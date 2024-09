70' - Intervento pericoloso di Simonetta che centra la testa di Alex Perez: il nerazzurro resta a terra dolorante e interviene lo staff medico. Nessun giallo per il 10 del Cagliari.

69' - Altri due cambi per il Cagliari di Pisacane: Bolzan e Marcolin fanno spazio a Achour e Malfitano.

64' - Cagliari vicino al pareggio con Vinciguerra, innescato da una sponda aerea di Bolzan: l'azione viene comunque stoppata per fuorigioco.

61' - Spinaccè ad un passo dalla doppietta personale! Il potente mancino dal limite dell'attaccante dell'Inter spacca il pallo alla destra di Ciocci.

59' - Sostituzioni anche per l'Inter: Alex Perez esordisce in nerazzurro e prende il posto di Garonetti, Mosconi e Romano rimpiazzano Quieto e De Pieri.

57' - De Pieri resta a terra dolorante dopo uno scontro di gioco.

56' - Doppio cambio per il Cagliari: fuori Franke e Balde, dentro Longoni e Sulev.

54' - Giallo anche per Motta: il terzino dell'Inter punito per un fallo tattico.

52' - Da un'altra grossa ingenuità di Balde nasce un'azione pericolosa dell'Inter: Spinaccè accomoda a destra con un tocco al volo, Berenbruch ci prova al volo ma calcia sui cartelloni pubblicitari.

47' - Simonetta va in slalom sulla sinistra, Aidoo lo stende: calcio di punizione e ammonizione per il terzino dell'Inter.

46' - Squadre in campo, l'arbitro Straimo fischia di nuovo: comincia il secondo tempo di Cagliari-Inter!

Nei primi 45' di Assemini il Cagliari sembra più brillante fisicamente, ma l'Inter si rende più pericolosa e chiude il primo tempo con un meritato vantaggio. L'1-0 nerazzurro arriva al 42', quando Bovo trasforma in oro la palla persa e Balde e la serve su un piatto d'argento a Spinaccè, bravo a chiudere l'azione con il mancino che manda i ragazzi di Zanchetta in vantaggio al giro di boa.

46' - Duplice fischio dell'arbitro Striamo: l'Inter va a riposo in vantaggio 1-0 sul Cagliari.

45' - Concesso un minuto di recupero.

42' - GOOOOOOL DELL'INTER!! I nerazzurri non perdonano l'errore di Balde in impostazione e passano in vantaggio: Bovo recupera palla e la scarica intelligentemente sulla sinistra a Spinaccè, letale con il mancino rasoterra che vale l'1-0 interista.

41' - Occasione Inter! Si accende il talento di Quieto che punta, si porta la palla sul destro e calcia a incrociare: Ciocci vola e para.

40' - Il Cagliari bussa alla porta dell'Inter: Bolzan riesce ad entrare in area e a calciare, ma il tentativo centrale viene respinto da Calligaris.

37' - Il corner tagliato di Berenbruch è pericoloso: Spinaccè riesce solo a pizzicare il pallone, Bovo non riesce ad impattarlo a pochi metri dalla porta.

36' - Bovo prova a suonare la carica con un destro da fuori area, deviato in corner.

29' - Il Cagliari prova a rendersi pericoloso sui calci da fermo: la punzione calciata da Simonetta è tesa, ma il colpo di testa di Cogoni si spegne largo sul fondo.

24' - L'Inter si riaffaccia in area del Cagliari, ma senza fare male: Motta crossa dalla sinistra, Berenbruch arriva sul secondo palo ma il tentativo di testa è impreciso.

16' - Grande occasione per l'Inter! Berenbruch imbecca Spinaccè con una geniale palla in verticale, l'attaccante nerazzurro calcia un rasoterra a incrociare che Ciocci smanaccia in corner.

11' - Il primo giallo del match è per Garonetti, che stende Balde lanciato in ripartenza: nel proseguo dell'azione, che va avanti per la concessione del vantaggio, Grandu spara alto sopra la traversa.

5' - Berenbruch arma il sinistro dalla distanza: la palla termina alta sopra la traversa.

3' - Subito azione confusa nell'area di rigore del Cagliari: De Pieri si fionda sul pallone, ma poi calcia a lato.

1' - Fischia Striano: via a Cagliari-Inter!

13.00 - Cagliari e Inter entrano in campo ad Assemini: tra poco il fischio d'inizio del match.

Con la sosta alle spalle e in attesa dell'esordio in Youth League nella tana del Manchester City, l'Inter di Andrea Zanchetta torna in campo per sfidare il Cagliari nella quarta giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurri fanno visita ai sardi ad Asseminello con 4 punti in classifica, arrivati dopo il pari all'esordio con il Bologna, l'amaro ko in casa della Lazio e la vittoria contro la Cremonese. Ecco le scelte dei due allenatori per il match con calcio d'inizio in programma alle ore 13.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-3-3): 20 Ciocci; 27 Franke, 13 Cogoni, 6 Pintus, 77 Marini; 7 Marcolini, 10 Simonetta, 4 Balde; 19 Bolzan, 22 Vinciguerra, 16 Grandu. A disposizione: 33 Auseklis, 2 Arba, 3 Collu, 5 Soldati, 8 Malfitano, 9 Achour, 17 Sulev, 21 Tronci, 29 Longoni, 73 Nunn, 94 Trepy Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto. A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 15 Perez, 18 Mosconi, 24 Re Cecconi, 28 Romano, 29 Topalovic. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Striamo

Assistenti: Montanelli, Cavalli

