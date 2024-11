Alessandro Barnaba, che con il fondo Merlyn Partners ha portato il Lilla dall’orlo della bancarotta a un posto in prima fila in Champions, ha parlato alla Gazzetta dello Sport nel giorno della sfida dei francesi alla Juventus. E non mancano risposte sul tema mercato, in particolare su Jonathan David, da tempo anche nell'agenda di Marotta e Ausilio. "Con la Juve — spiega Barnaba — cercheremo di fare la nostra partita. Abbiamo dimostrato che si può vincere con chiunque, ma la Juve non è da meno di Real e Atletico e non andremo in campo con arroganza. E proveremo a vincere".

Come vede la Juve di Motta?

"Stimo molto Motta. È molto bravo e coraggioso. A Bologna è andato oltre le aspettative. Anche se preferisco affrontare una squadra di Motta che di Ancelotti, ma non sarà facile".

David piace alla Juve e ha il contratto in scadenza.

"Stiamo lavorando per un rinnovo. David è molto forte, sottostimato in Europa perché atipico e schivo. È un attaccante che funziona benissimo con allenatori che praticano un calcio moderno, molto corto dove tutti devono difendere e attaccare".

L’attaccante ideale per Motta.

"Lo era per Fonseca, lo è per Genesio, può funzionare bene con Motta. Ma spero di convincerlo a rimanere. Certi stipendi però per noi sono fuori portata. In genere, abbiamo sempre lasciato andare chi riceveva offerte importanti".

