Si preannunciano numeri importanti in tema di vendita biglietti per la sfida di venerdì sera tra Lazio e Inter. Come riportato da Il Messaggero, infatti, sono già 17mila i tagliandi staccati per la sfida di Simone Inzaghi alla sua ex squadra: se aggiunti ai 24.971 abbonati, si parla già di oltre 40mila presenze a cinque giorni dal match. L’obiettivo è il primo sold out stagionale. Vista anche l'apertura della Curva Maestrelli, solitamente chiusa per le partite interne, si preannuncia un nuovo esodo di tifosi interisti verso la Capitale: potrebbero essere ben 10mila i nerazzurri pronti ad occupare il settore loro riservato, senza contare le presenze anche in Tribuna Tevere e Monte Mario.