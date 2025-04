Alla fine Lautaro Martinez ha dovuto alzare bandiera bianca: niente derby contro il Milan e mirino puntato su Parma e, soprattutto, Bayern Monaco. Il capitano nerazzurro (ai box per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro) oggi ha lasciato in anticipo il centro sportivo di Appiano Gentile, dove il resto della squadra è in ritiro in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro i cugini rossoneri, e ha poi voluto esprimere le sue sensazioni in un post su Instagram indirizzato ai compagni e ai tifosi.

"Ho fatto il massimo per esserci domani sera, ma purtroppo i tempi sono stretti - si legge nel post pubblicato dal Toro -. La stagione è lunga e i nostri obiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo" la promessa dell'argentino che accompagna qualche scatto dell'allenamento odierno.

