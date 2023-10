Non sarà una gara come le altre, quella di domani, per Lautaro Martinez, che dovrà sfidare la Roma del suo ex compagno di squadra e amico Romelu Lukaku. Indubbiamente il Toro attende con particolare frenesia il match di San Siro, e sui social non fa nulla per nasconderlo, postando una foto dove è immortalato in una splendida acrobazia in allenamento e una frase che la dice lunga: "Ultimo allenamento, pronto per domani. Forza Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!