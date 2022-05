Direttamente da Bilbao, dove la Nazionale argentina sta preparando la finalissima di Wembley contro l'Italia, Lautaro Martinez si sofferma con i colleghi di Tyc Sports per parlare dell'attualità Albiceleste e non solo. Le parole dle Toro:

È una partita importante, con un rivale di classe A.

"Sarà una partita importante per noi per quello che rappresenta il rivale, al di là del fatto che è stato escluso da questo Mondiale. Conosciamo le loro caratteristiche, i loro giocatori... Sono un avversario di alto livello. Ci aspetta un test molto importante per vedere a che punto siamo. Vogliamo metterci alla prova, giiocare contro squadre europee che non abbiamo dovuto affrontare in questo momento difficile che stiamo attraversando a causa della pandemia, sarà importante per noi e per la gente. Ma siamo anche molto sereni con il lavoro che stiamo facendo. Siamo con l'allenatore da diversi anni, alla ricerca di un'idea e di un'identità, e la stiamo mettendo in pratica in campo. I risultati si vedono perché stiamo giocando molto bene a calcio e segnando gol".

Hai letto cosa ha detto Mbappé? Ha detto che le qualificazioni in Sud America non sono organizzate come in Europa, che sono migliori lì.

"Sì, ho visto cosa ha detto, ma Argentina e Brasile hanno giocatori di grande livello. Il Brasile, come noi, ha la maggioranza di calciatori che gioca in Europa. Ho pensato che fosse una dichiarazione ingiusta".

Cosa ne pensi del girone di Qatar 2022 con Arabia Saudita, Messico e Polonia?

"Saranno rivali molto duri in Coppa del Mondo, per me sarebbe la prima volta. Speriamo che io possa essere tra i convocati. Dobbiamo prepararci al meglio, sfruttare ogni minuto che abbiamo insieme per ottenere il massimo e cercare di arrivare in forma in Qatar".