Ai microfoni della stampa argentina, Lautaro Martinez ha parlato del momento in cui ha preso la decisione di partecipare alla serie di rigori nei quarti di finale del Mondiale contro l'Olanda: "Non toccava a me, ma ho detto al mister che volevo tirare e mi hanno assegnato il quinto penalty. Sono contento perché è entrato, perché mi è capitato il rigore decisivo ed è servito per approdare alle semifinali, che era ciò che volevamo. Lo dedico alla mia famiglia in tribuna, con mia moglie e i suoi parenti, mia figlia, i miei fratelli, a mia mamma in Argentina con mia nonna e un altro fratello.