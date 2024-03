La spunta l'Atletico Madrid, col finale più beffardo possibile. Passata in vantaggio col gol di Federico Dimarco, l'Inter ha subito la reazione dei Colchoneros che dopo due minuti hanno pareggiato con Antoine Griezmann e a pochi secondi dal novantesimo riagguantano il doppio confronto con la rete di Memphis Depay. Si va ai supplementari, dove non succede molto e alla fine si decide tutto dal dischetto. Dove Jan Oblak si erge a protagonista parando le conclusioni di Alexis Sanchez e Davy Klaassen, mentre Yann Sommer dice no al solo Saul. Tutto ricade sulle spalle di Lautaro Martinez, che solitamente non ha un buon rapporto coi rigori ma stavolta commette l'errore più grossolano mandando la palla in curva. Finisce qui la corsa Champions della squadra di Simone Inzaghi, che forse non è apparsa nella sua versione più brillante ma ha avuto anche due occasioni clamorose per chiudere il conto. E invece, il sogno europeo deve fermarsi agli ottavi.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-INTER 2-1 (3-2 D.C.R)

MARCATORI: 33' Dimarco (I), 35' Griezmann (A), 87' Depay (A)

ATLETICO MADRID: 13 Oblak; 20 Witsel, 15 Savic, 22 Hermoso; 16 Molina (79' 24 Barrios), 14 Llorente (99' 3 Azpilicueta), 6 Koke, 5 De Paul (71' 10 Correa), 12 Lino (71' 17 Riquelme); 19 Morata (79' 9 Depay), 7 Griezmann (106' 8 Saul).



In panchina: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 4 Gabriel, 18 Vermeeren, 23 Reinildo.



Allenatore: Diego Pablo Simeone.



INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (72' 15 Acerbi); 2 Dumfries (72' 36 Darmian), 23 Barella (84' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (111' 14 Klaassen), 32 Dimarco (84' 31 Bisseck); 9 Thuram (102' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 17 Buchanan, 21 Asllani, 49 Sarr, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Assistenti: Listkiewicz - Kupsik. Quarto ufficiale: Raczkowski. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Frankowski.

Note

Ammoniti: Hermoso (A), Koke (A), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Bisseck (I)

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 3', 1° TS 3', 2° TS 0'.

I RIGORI

Lautaro Martinez (I): ALTO!

Correa (A): GOL!

Acerbi (I): GOL!

Riquelme (A): GOL!

Klaassen (I): PARATO!

Saul (A): PARATO!

Sanchez (I): PARATO!

Depay (A): GOL!

Calhanoglu (I): GOL!

23.36 - Portieri e giocatori che si avvicinano all'area di rigore, inizierà l'Inter.

23.35 - Sorteggio tra Koke e Lautaro, che prima si abbracciano.

23.34 - Tutti in cerchio intorno ad Inzaghi, che dà la carica prima dei tiri dal dischetto.

120' - Fischia Marciniak, si andrà ai calci di rigore.

120' - Corner per l'Atletico Madrid. Vola Sommer a respingere coi pugni.

118' - Bisseck ferma Depay che lo aveva anticipato in un contrasto, ammonito il tedesco.

117' - Fase confusa, Frattesi e Lautaro contrastati bene dalla difesa rojiblanca.

115' - Lotta Saul con Acerbi e Darmian dalle parti di Sommer, ma poi perde il contatto col pallone.

113' - Tira Calhanoglu, palla che non inquadra lo specchio della porta.

112' - Sanchez si butta su un pallone spazzato dall'area e prende fallo da Saul: punizione interessante per l'Inter.

111' - Grande difesa della palla di Calhanoglu, che guadagna un fallo. Esce Mkhitaryan nell'Inter, l'ultimo cambio è Klaassen.

108' - Rischia di farla grossa Sommer sul rinvio, ma poi si avventa sul rimpallo su un avversario.

23.17 - Primo pallone del secondo overtime per l'Inter: PARTITI!

23.17 - Ultimo cambio per l'Atletico: dentro Saul per Griezmann.

108' 1° TS - Fischia Marciniak, subito cambio di campo prima del secondo supplementare.

107' 1° TS - Ammonito Acerbi per trattenuta su Correa.

106' 1° TS - Tre minuti di recupero.

105' - Calcia Depay che colpisce la barriera, in particolare De Vrij che rimane a terra.

104' - Calhanoglu perde un pallone sanguinoso, Depay vola in contropiede. Il turco lo atterra e viene ammonito.

102' - Thuram esce, sostituito da Sanchez. Prima, però, c'è stato il chiarimento con Savic.

102' - Calhanoglu resta a terra dolorante dopo una brutta caduta. Ancora rimandato il cambio di Sanchez.

100' - Savic a terra dopo uno scontro con Thuram. Più che scontro, si è trattato di una pizzicata in parti particolarmente sensibili...

98' - Lautaro sbuca e colpisce di testa, palla fuori di niente. Arriva il momento di Azpilicueta, fuori Llorente.

97' - Prodezza di Sommer che con un mezzo bagher d'istinto ferma la conclusione di Depay servito da Riquelme.

96' - Simeone si affiderà ad Azpilicueta, pronto a bordo campo.

95' - Bisseck inventa un bel cross per Thuram che solo in mezzo all'area impatta male col pallone mandandolo fuori.

94' - Savic aggredisce Thuram a metà campo, punizione per l'Inter.

92' - Darmian perde l'attimo per mettere un buon pallone in mezzo, poi serve Acerbi che non guadagna nemmeno un corner.

22.55 - Primo pallone dei supplementari per l'Atletico Madrid, Marciniak fischia: PARTITI!

----

93' - Fischia Marciniak, si va ai supplementari. Il guizzo di Depay a tre dal novantesimo regala altri 30 minuti di pathos.

93' - Riquelme ha il gol dei quarti di finale per l'Atletico, ma lo spara altissimo. Un rigore in movimento finito alle stelle.

91' - Iniziano i tre minuti di recupero.

90' - Giallo per Koke.

89' - Confusione in area nerazzurra, Pavard spazza via la palla.

87' - Depay stavolta non sbaglia, Atletico in vantaggio! Perso da De Vrij, l'olandese incrocia alla perfezione sull'imbucata di Koke e trafigge Sommer.

85' - Palo di Depay! Tiro potente e improvviso dell'olandese, il legno salva Sommer.

84' - Inzaghi getta nella mischia Bisseck e Frattesi, fuori Dimarco e uno sfinito Barella.

82' - Lautaro innesca un nuovo contropiede, lancio per Barella che calcia dalla distanza: Oblak c'è.

81' - Correa mette in mezzo, Depay controlla ma l'intervento di Darmian evita guai.

80' - Proprio Depay prova a colpire di testa, non inquadrando la porta.

79' - Nell'Atletico fuori Molina e Morata, in campo Barrios e Depay.

78' - Koke mette il piede per fermare Thuram, punizione.

76' - Thuram si divora il 2-1! Contropiede micidiale di Lautaro che trova il francese nel taglio, il tiro di Tikus però e poco preciso e termina fuori. Inzaghi si arrabbia giustamente.

75' - Si accentra Riquelme che poi trova il tiro, palla deviata in corner da Pavard.

72' - Due cambi anche per l'Inter: fuori Dumfries e Bastoni, dentro Darmian e Acerbi.

71' - Storie tese tra Calhanoglu e De Paul. Proprio l'ex Udinese esce, rilevato da Correa. Riquelme prende il posto di Lino.

69' - Simeone prepara le prime mosse dalla panchina: pronto a entrare Correa.

66' - Cambio di fronte azzardato di De Paul che non trova nessuno, rimessa regalata all'Inter.

63' - Crossa Barella a cercare Thuram, anticipato da Savic.

62' - Lancio troppo profondo di Bastoni per Barella che non aggancia la palla.

61' - Lino in mezzo, Pavard svirgola ma Sommer controlla.

60' - Ancora Llorente in mezzo trova Morata che calcia invece di favorire l'inserimento di Griezmann e manda fuori. Banale palla persa di Bastoni.

57' - Gran tracciante per Mkhitaryan che parte in avanti, poi però sbaglia a calibrare un primo passaggio prima di scaricare per Dumfries che rimontato da Lino commette fallo.

55' - Mkhitaryan recupera palla sulla 22 avversaria, poi prova un'improbabile conclusione che finisce fuori. Poi si scusa con Barella che chiamava palla.

54' - Atletico che spinge, incitato dai 67mila del Civitas Metropolitano.

52' - Grande Sommer. Stavolta Llorente fa la cosa giusta, uccella Dimarco con un sombrero poi mette in mezzo per Griezmann impegnando l'elvetico in una presa in due tempi.

51' - Altro cross sbagliato di Llorente, Bastoni e Sommer controllano.

50' - Travolto Mkhitaryan sul cerchio di centrocampo da Morata, punizione Inter.

48' - Brutto cross di Llorente, palla che finisce in fallo laterale sul lato opposto.

22.03 - Sarà dell'Inter il primo pallone della ripresa: PARTITI!

22.02 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

46' pt - Finisce il primo tempo: Atletico Madrid e Inter a riposo sul punteggio di 1-1!

45' - Un minuto di recupero. Marciniak redarguisce De Paul dopo un fallo dell'ex Udinese su Mkhitaryan.

43' - Affondo di Griezmann in area interista, il francese trova il primo corner del match su deviazione di Pavard.

41' - Hermoso impedisce la ripartenza Inter con un fallo di mano, giallo per lui.

40' - L'Inter butta via la palla con un lancio verso nessuno, l'Atletico torna a spingere prepotentemente.

38' - Punizione dal limite dell'area per l'Atletico Madrid, Savic mette in mezzo e la difesa spazza. Poi c'è fallo di Koke su Thuram.

35' - Pareggia subito l'Atletico Madrid con Griezmann, bravo a farsi trovare pronto sulla palla svirgolata da Pavard e battere Sommer. Dopo un breve consulto VAR il gol è confermato.

IL GOL DI DIMARCO: Fiammata nerazzurra innescata da Barella che si inserisce nello spazio aperto da Lautaro e dopo l'assist di Bastoni premia l'inserimento di Dimarco, che si fa trovare in mezzo all'area e di destro batte Oblak.

33' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOO!!

31' - Prova la conclusione a giro improvvisa Lino, palla fuori.

30' - Attacco prolungato dell'Atletico, De Vrij devia un cross mandando fuori fase Lino.

29' - Morata salta più in alto di tutti su un cross da sinistra di Hermoso, Sommer è attento e blocca.

28' - Punizione buttata via, Calhanoglu e i compagni non si intendono.

27' - Lautaro prova a lanciare Mkhitaryan, Savic si frappone mettendoci la mano: punizione.

24' - Lancio di Koke troppo lungo per Morata, palla fuori.

22' - Prova a rispondere l'Atletico con Griezmann, ma il suo tiro è completamente sballato e finisce fuori.

22' - Potenziale occasione in due contro uno dell'Inter, Witsel mette il piede e anticipa l'assist di Dimarco per Thuram solo in area.

18' - Lautaro prova la conclusione dalla distanza, trovando una deviazione di Witsel che mette in difficoltà Oblak bravo a intercettare il pallone a ridosso della porta.

17' - Koke prova a lanciare Morata, anticipato da Sommer e oltretutto partito in offside.

15' - Perde palla l'Inter, Morata mette la sfera in mezzo ma nessuno riesce ad arrivare.

13' - Dumfries! Ottima chance per l'olandese che lanciato da Thuram si trova a tu per tu con Oblak e calcia, para lo sloveno poi attento sulla ribattuta dell'esterno.

12' - Calhanoglu prova a uscire dal pressing avversario, guadagnando un fallo da Griezmann.

10' - Rimpallo su Thuram, qualche timida protesta per un fallo di mano inesistente. Il francese prova a ripartire ma viene murato da Savic.

9' - Lino si libera in maniera rude di Dumfries e riesce a salvare il pallone da un fallo laterale, guadagnando una rimessa.

7' - Fallo su Bastoni, prova a uscire in avanti l'Inter.

5' - Ottimo intervento di Sommer che respinge a terra un tiro di Lino che semina due difensori prima di scagliare la bordata.

4' - Savic va di testa sulla punizione, Sommer para sicuro.

4' - Lautaro Martinez a terra, colpito da una pallonata. Però c'è punizione per l'Atletico Madrid.

2' - Dimarco distratto, Lino prova a mettere per Griezmann. De Vrij anticipa.

21.00 - Sarà del'Atletico Madrid il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Koke e Lautaro davanti a Marciniak per il sorteggio.

20.57 - Atletico Madrid e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.56 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Tifosi dell'Atletico che preparano la coreografia.

20.48 - Squadre che tornano negli spogliatoi. Qualche piccolo problema al ginocchio per Dumfries, che ha accusato una botta al ginocchio. Calhanoglu, poco prima, ha colpito un tifoso con una pallonata...

