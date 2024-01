Lautaro Martinez, intercettato in esclusiva da Sportitalia, ha parlato dopo il successo sul Verona: "E' stato un anno fantastico per me, ci è mancato un pezzo a Istanbul. Siamo cresciuti tantissimo, sono contento di proseguire all'Inter. Manca poco per il rinnovo, questione di dettagli. Gennaio il mese buono? Non lo so, stiamo parlando e siamo sulla strada giusta. Juventus? Noi pensiamo a noi stessi senza ansia. Normale che nelle ultime gare, sul risultato di 1-0, siamo andati un po' in difficoltà. Su un campo difficile come Genova, anche oggi lo stesso Verona ha fatto una grande gara. Pensiamo a noi stessi. Recuperiamo le energie per i prossimi appuntamenti: tutti stanno facendo bene".