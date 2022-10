Una partita incredibile, da annali, a tratti anche più epica di quella dell'aprile 2010. E che vale all'Inter un pareggio che per come è maturato lascia addirittura qualche rimpianto alla squadra di Simone Inzaghi, che alla fine chiude sul 3-3 un match di fuoco contro il Barcellona che dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, subisce la rimonta nerazzurra per mano di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, poi riesce a riacciuffare il risultato col guizzo di Robert Lewandowski. Il finale è incredibile: all'89esimo Robin Gosens piazza il 2-3 che varrebbe gli ottavi con due turni in anticipo, Lewandowski si ribella e pareggia al 92esimo, ma al 95esimo Kristjan Asllani, solo davanti a Ter Stegen, butta alle ortiche il poker sparando sul portiere. Lacrime alla fine per il giovane albanese, ma poco importa: il pari permette all'Inter di mantenere il vantaggio sul Barcellona, ora basterà battere il Viktoria Plzen per volare agli ottavi.

IL TABELLINO

BARCELLONA-INTER 3-3

MARCATORI: 40' Dembélé (B), 50' Barella (I), 63' Lautaro Martinez (I), 82' Lewandowski (B), 89' Gosens (I), 92' Lewandowski (B)

BARCELLONA: 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto (72' 19 Kessie), 3 Piqué, 24 Eric Garcia, 17 Marcos Alonso (72' 28 Balde); 30 Gavi (84' 11 Ferran Torres), 5 Busquets (64' 21 De Jong), 8 Pedri; 22 Raphinha (64' 10 Fati), 9 Lewandowski, 7 Dembélé.

In panchina: 26 Inaki Pena, 36 Tenas, 18 Jordi Alba, 29 Casado, 32 Torre.

Allenatore: Xavi.

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (85' 15 Acerbi); 2 Dumfries, 23 Barella (85' 14 Asllani), 20 Calhanoglu (76' 8 Gosens), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (66' 36 Darmian); 9 Dzeko (78' 12 Bellanova), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 40 Botis, 5 Gagliardini, 33 D'Ambrosio, 42 Curatolo, 45 Carboni, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki - Listkiewicz (POL). Quarto ufficiale: Musiał (POL). VAR: Kwiatkowski (POL). Assistente VAR: Attwell (ENG).

Note

Espulso: Inzaghi (I) al 96esimo

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), De Vrij (I), Dembélé (B), Inzaghi (I)

Corner: 10-6

Recupero: 1°T 4', 2°T 7'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI BARCELLONA-INTER

97' - FINISCE QUI! L'INTER ESCE DAL CAMP NOU CON UN PAREGGIO CHE VALE ORO, COL BARCELLONA E' 3-3!

96' - Giallo e rosso per Simone Inzaghi, che entra in campo

95' - Asllani brucia il 3-4! Servito da Lautaro, l'albanese va davanti a Ter Stegen ma pregusta la gloria finendo per calciare addosso a Ter Stegen. Mkhitaryan si dispera, era solo dall'altra parte.

94' - Onana esce e controlla un lancio mal calibrato di De Jong. Sarà una sofferenza fino alla fine.

92' - Ancora Lewandowski ed è 3-3! Colpo di testa del polacco indisturbato, palla alle spalle di Onana.

90' - Sei addirittura i minuti di recupero.

IL GOL DI GOSENS: Disattenzione clamorosa del Barcellona su lancio di Onana, Lautaro si ritrova solo in area e lancia per Gosens che sbuca dal nulla e trafigge il compagno di Nazionale a botta sicura.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNN GOOOOOOOOOOOOOOOOOOSEEEEEEEEEEEEEEEENSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!

88' - Tutta la panchina dell'Inter a sostenere i compagni in questa sofferenza finale.

86' - Calcio al volo senza precisione di Dembélé, palla fuori.

85' - Ammonizione per Mkhitaryan per fallo su De Jong. Acerbi rileva Bastoni, Asllani prende il posto di Barella.

84' - Xavi all'arma bianca: dentro Ferran Torres per Gavi.

82' - Lewandowski! Il Barcellona pareggia! Improvviso tiro del polacco con deviazione che inganna Onana, i catalani tornano in parità.

80' - Sarebbe dovuto uscire, Dembélé invece fa correre un brivido alla difesa sul lancio di Lewandowski. Bravi Darmian e Skriniar a chiudere il tiro ma era comunque fuorigioco.

79' - Brutto intervento di Dembélé su Gosens. Solo giallo per il francese, l'intervento era davvero borderline.

76' - Inzaghi fa uscire Calhanoglu e Dzeko: in campo Gosens e Bellanova

75' - Dumfries svirgola, regalando un corner sul quale Lewandowski manda alto di poco. Pique spostato definitivamente in avanti.

72' - Nuovi cambi tra i blaugrana: Baldé e Kessie rilevano Marcos Alonso e Sergi Roberto.

72' - Percussione Barça e tiro di Lewandowski, grande opposizione di Onana.

71' - Lewandowski segna, ma l'arbitro segnala un nettissimo fuorigioco.

70' - Calhanoglu abbatte Pedri, poi lo porta su prontamente.

69' - Ansu Fati colpisce di testa palla e Dumfries, l'olandese a terra.

68' - Dembélé tira potente da fuori, Onana para sicuro.

66' - Arriva il momento di Darmian, che rileva Dimarco.

64' - Primi cambi nel Barça: fuori Raphinha e Busquets, in campo Fati e De Jong.

IL GOL DI LAUTARO: Nel momento cruciale, arriva l'incornata del Toro che controlla alla perfezion un pallone lanciato da Calhanoglu, beffa Garcia e colpisce superando Ter Stegen col pallone che bacia entrambi i pali.

63' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! LAUTAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!

60' - Dumfries solo in area cerca lo scarico in mezzo, trovando l'opposizione di Alonso. L'olandese si rammarica mentre è pronto Fati.

60' - Assedio Barça, la difesa nerazzurra prova a spazzare ogni volta come può ma la palla pare calamitata dai blaugrana fino all'intervento di Onana.

58' - Bella giocata ma tiro debole di Pedri, Onana blocca.

57' - Calhanoglu prova a sorprendere Ter Stegen con un gran tiro da fuori che il tedesco devia in corner. Sul quale poi si supera sul colpo di testa di Skriniar.

56' - Dimarco lancia da sinistra, dall'altro lato dell'arcobaleno c'è Dzeko che tira trovando una respinta in corner.

55' - De Vrij interviene fuori tempo su Pedri, giallo per l'olandese.

53' - Dumfries lanciato da Lautaro mette un cross debole in mezzo, ter Stegen para.

52' - Cartellino giallo per Lautaro Martinez.

IL GOL DI BARELLA: Questa è una perla. Bastoni lancia Barella che riesce a bruciare Gavi ed eludere il fuorigioco, solo in area controlla e fulmina Ter Stegen.

50' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! NICOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO BAREEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!