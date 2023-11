In ballo c'erano due imbattibilità, quella interna dell'Atalanta e quella esterna dell'Inter: sono cadute entrambe, ma la squadra di Gian Piero Gasperini incassa due reti e non ricava nulla da quella di Gianluca Scamacca, subendo così la sua prima sconfitta interna in questo campionato. Torna a casa vincente l'Inter di Simone Inzaghi, che ottiene tre punti davvero pesantissimi per la classifica, visto che così la squadra nerazzurra blinda la prima posizione guardando con serenità agli impegni di Milan e Juventus. Vittoria fondamentale dopo un match intenso, con la Dea che parte bene poi subisce la risalita nerazzurra che culmina col rigore siglato da Hakan Calhanoglu al 40esimo. Nella ripresa, Lautaro Martinez suggella il ruolo di capocannoniere con un gol meraviglioso per il raddoppio interista; pochi minuti dopo, Gianluca Scamacca riapre i giochi con un gol nato da un contatto dubbio di Ademola Lookman su Federico Dimarco. Rete che rianima gli orobici che nel finale si gettano in avanti con pochi risultati. L'Inter balla la danza della pioggia e si conferma prima forza di questa Serie A. Ansia per le condizioni di Benjamin Pavard, uscito per infortunio: ma il comportamento del francese dopo l'uscita dal campo, quando è andato ad esultare coi compagni per il gol di Calha, fa pensare che il problema al ginocchio non sia così grave...

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-2

MARCATORI: 40' Calhanoglu (I, rig.), 57' Lautaro Martinez (I), 61' Scamacca (A)

ATALANTA: 1 Musso; 42 Scalvini (62' 2 Toloi), 19 Djimsiti, 23 Kolasinac (54' 8 Pasalic); 77 Zappacosta (54' 33 Hateboer), 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners (80' 9 Muriel); 11 Lookman (80' 17 De Keteleare), 90 Scamacca.

In panchina: 29 Carnesecchi, 31 Rossi, 3 Holm, 20 Bakker, 21 Zortea, 25 Adopo, 43 Bonfanti, 59 Miranchuk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (33' 36 Darmian), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (85' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (70' 16 Frattesi), 32 Dimarco (70' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (85' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 31 Bisseck, 42 Agoume, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Di Iorio - Bercigli. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Irrati. Assistente VAR: Maggioni.

Note

Espulso: Toloi al 92esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: De Roon (A), Kolasinac (A), Gasperini (A), Toloi (A), Dumfries (I)

Corner: 6-1

Recupero: 1°T 6', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

97' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! L'INTER BATTE L'ATALANTA 2-1 E CONSOLIDA IL PROPRIO PRIMATO!!!!

97' - Corner per l'Atalanta, è l'ultima azione. De Roon di testa manda fuori.

96' - Thuram va in contropiede, entra in area e prova l'assist per Sanchez che non arriva sul pallone.

95' - Sul cross di Muriel, Hateboer si coordina e manda fuori di testa. Ma l'olandese era forse in fuorigioco.

95' - Partita agli sgoccioli, Scamacca perde un brutto pallone a metà campo.

92' - Cartellino rosso per Toloi! Il difensore orobico si fa scappare Sanchez e lo atterra malamente, doppio giallo e doccia anticipata.

91' - Occasione per Sanchez che ruba palla a De Ketelaere, si invola in area ma calcia male mandando fuori.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - Dumfries strattona Muriel, l'olandese viene ammonito.

85' - Doppio cambio per Inzaghi: entrano Asllani e Sanchez, fuori Calhanoglu e Lautaro.

85' - Altro rischio per l'Inter, batti e ribatti prima che la palla si perda sul fondo. Proteste atalantine per un corner non concesso, ammonito Toloi.

83' - Dumfries si mangia il 3-1! Azione verticale dell'Inter con palla di Barella per l'olandese che si improvvisa centravanti ma non ne ha le doti malgrado l'ottimo taglio, Musso blocca.

81' - Prova la conclusione Scamacca, Sommer ci arriva respingendo da terra.

80' - Gasperini cambia Koopmeiners e Lookman con De Muriel e De Ketelaere.

77' - Cross di Ruggeri, Koopmeiners non ci arriva per poco ma l'esterno orobico era in fuorigioco.

74' - Gran tiro di Lookman dalla distanza, grande parata di Sommer. Poi ottimo Darmian in chiusura su Scamacca.

73' - Bella idea di Lookman che sorprende però De Roon con la sua traiettoria, Sommer controlla.

70' - Inzaghi cambia le prime carte: fuori Dimarco e Mkhitaryan, in campo Carlos Augusto e Frattesi.

69' - Cross di De Roon per Ederson che controllato da Dimarco non arriva sul pallone.

67' - Mkhitaryan sbaglia la misura del tiro, ma c'era fuorigioco di Thuram sull'azione immediatamente precedente.

66' - Ripartenza Inter dopo schema su punizione dell'Atalanta, fallo di mano di De Roon sul lancio di Barella e punizione.

65' - Fallo su Lookman, punizione pericolosa per l'Atalanta.

62' - Nell'Atalanta, Toloi entra al posto di Scalvini.

61' - L'Atalanta riapre il match con Scamacca! Lookman anticipa forse fallosamente Dimarco messo in difficoltà da un retropassaggio e serve l'attaccante che davanti a Sommer lo trafigge. Per il VAR è tutto ok.

IL GOL DI LAUTARO: Palla difesa alla perfezione da Barella, servito Lautaro che controlla, si accentra e fa partire un tiro a giro clamoroso da fuori area sul quale Musso non può fare nulla. Che gemma del Toro.

57' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAUTAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!!

56' - Prova il tiro dalla distanza Acerbi, palla abbondantemente fuori.

55' - Nell'Atalanta, Hateboer rileva Zappacosta mentre Pasalic entra al posto di Kolasinac.

54' - Lautaro trova la rete del 2-0, ma il Toro viene colto in fuorigioco.

53' - Ancora gioco fermo, Calhanoglu sul punto di battuta.

51' - Fallo su Mkhitaryan, gioco nuovamente fermo. Intanto, qualche problema in zona settore ospiti per lancio di torce.

50' - Dumfries prova un cross rasoterra tra tre difensori, il pallone è intercettato. Poi Mkhitaryan recupera palla servendo Dimarco che dai 20 metri sgancia un missile che finisce fuori di poco, rischio incolumità per il palo.

48' - Koopmeiners difende da gladiatore un pallone tra tre difensori, poi Dimarco anticipa Lookman sorprendendolo alle spalle.

19.08 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

19.08 - Squadre che entrano in campo per la ripresa.

51' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol su rigore di Calhanoglu.

51' pt - Primo tempo che va avanti, c'è punizione per l'Atalanta sulla quale Sommer blocca attentamente il colpo di testa di Scalvini.

49' pt - Barella torna in campo con un turbante nero sulla testa.

48' pt - Djimsiti cammina su Barella, Sozza interrompe il gioco.

47' pt - Pavard ha rimediato un trauma al ginocchio sinistro, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

45' - Thuram arriva in area, salta un uomo ma davanti a Musso cerca un dribbling di troppo e Zappacosta lo chiude.

44' - Djimsiti atterra Thuram, Sozza decide di non intervenire. Quattro minuti di recupero.

43' - Calhanoglu cerca subito il bis, tiro dalla lunga distanza sulla quale Musso vola e respinge. Da sottolineare che anche Pavard è andato ad esultare con Calhanoglu dopo il gol.

40' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! Musso intercetta ma il rigore è perfetto.

39' - Sozza ammonisce il tecnico dell'Atalanta Gasperini.

38' - Calcio di rigore per l'Inter. Calhanoglu apre per Darmian che si avventa sulla sfera ma viene colpito da Musso che gli fa fare una capriola acrobatica in area, Sozza interviene prontissimo.

37' - Ci prova Dimarco, centrando in pieno la barriera.

36' - Darmian colpito ancora da Kolasinac, punizione pericolosa per l'Inter. La Dea recrimina perché secondo loro Darmian anticipa l'intervento del bosniaco.

35' - Entrata durissima di Kolasinac su Thuram, giallo per l'ex Schalke 04.

35' - Gesto significativo di Pavard, che uscendo dal campo ha salutato i tifosi interisti portandosi la mano sul cuore.

34' - Koopmeiners punta De Vrij, ma il connazionale è una vecchia volpe e riesce ad anticiparlo.

33' - Pavard alza bandiera bianca, al suo posto Darmian.

32' - La barella era pronta ad accompagnare Pavard fuori, ma l'ex Bayern decide di uscire sulle sue gambe.

31' - Grande preoccupazione per Pavard, il cui infortunio appare serio. Darmian si scalda velocemente.

30' - Altro cross di Zappacosta, capocciata di Lookman su Pavard che rimane a terra. Il francese rimane a terra dolorante.

29' - Lautaro recupera un pallone dopo errore a centrocampo dell'Atalanta, l'assist per Thuram viene però anticipato.

27' - Scalvini viene imbeccato in area nerazzurra da Koopmeiners, l'azzurro cerca l'assist davanti a Sommer ma De Vrij lo anticipa mandando in corner.

26' - Inter che riparte dopo il corner, Calhanoglu beffa De Roon che subisce un fallo che gli vale un giallo inevitabile.

25' - Scamacca mette in area di potenza, Lautaro manda in corner.

24' - Calhanoglu si scontra con Lookman, per Sozza è fallo del turco con punizione pericolosa per l'Atalanta.

23' - Barella prova a lanciare Dimarco nell'inusitata posizione di centravanti, poi c'è un contatto con Kolasinac sul quale Sozza non ravvede fallo. Proteste per gli interisti.

21' - Occasione Atalanta! Pavard anticipa di testa Lookman sul cross di Zappacosta, la palla finisce a Ruggeri che calcia di potenza mandando fuori non di molto con Koopmeiners che non ci arriva in spaccata.

19' - Possesso prolungato Inter, palla poi di Barella verso Lautaro che però è troppo profonda e finisce a Musso.

17' - Errore in disimpegno di Mkhitaryan, Acerbi non riesce ad evitare il corner.

16' - Tracciante teso di Lookman, palla che taglia l'area coi difensori dell'Inter che la fanno sfilare fuori.

15' - Cross di Zappacosta, De Vrij mette un piede poi la palla rimbalza su Dimarco ed esce dall'area.

13' - Lookman perde palla, errore però di Thuram che fa sfumare un contropiede lanciando male su Dimarco.

11' - Cross di Dumfries, Musso esce e blocca il pallone.

11' - Thuram lotta con Kolasinac, Sozza ravvede fallo del francese. Gioco sin qui parecchio fisico.

9' - Sbaglia Pavard, l'Atalanta recupera palla. Scamacca cerca il lob per Lookman controllato bene da Acerbi.

8' - Altro intervento su Lautaro a metà campo, Sozza fischia punizione.

6' - Barella e Scalvini rimangono a terra, Sozza ferma il gioco tra le proteste di Gasperini.

5' - Fallo di Scalvini, Mkhitaryan guadagna una punizione.

3' - Manovra sin qui l'Atalanta, che però rincula su Musso.

18.01 - Calcio d'inizio del match per l'Atalanta: PARTITI!

18.00 - Minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione in Toscana.

17.59 - De Roon e Lautaro davanti a Sozza per il sorteggio del campo.

17.57 - Atalanta e Inter guadagnano in questo momento il campo per il prepartita.

17.55 - Pioggia abbondante su Bergamo, nonostante ciò spalti gremiti.

17.46 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra poco ci sarà il calcio d'inizio del match.

