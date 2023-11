Primo tempo intenso al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, con gli ospiti, in divisa arancione, che chiudono davanti nel punteggio per 1-0 grazie a un rigore di Hakan Calhanoglu al 40', concesso per un fallo di Juan Musso su Matteo Darmian ben lanciato proprio dallo stesso turco. Match spigoloso, sotto la pioggia battente e tanti contrasti. Nel complesso i bergamaschi cercano di giocare più il pallone ma trovano un'Inter ben organizzata dietro, che concede solo un tiro cross insidioso di Matteo Ruggeri sugli sviluppi di un corner.

Dall'altra parte i ragazzi di Simone Inzaghi faticano a trovare la profondità con qualche errore di troppo nella costruzione del gioco negli ultimi 25 metri. Poi, dopo l'infortunio al ginocchio di Benjamin Pavard (trauma distorsivo da valutare), il suo sostituto Darmian si fa trovare al posto giusto al momento giusto e anticipa Musso in uscita, mandando Calhanoglu dal dischetto.