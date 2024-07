La notizia dell'approdo sulla panchina dell'Inter Under 18 di Benito Carbone non è andata giù a Walter Zenga, che ha avuto Carbone come assistente in diverse esperienze prima di una clamorosa rottura tra i due. Una ferita che sanguina ancora, stando a quanto scritto dall'ex portiere nerazzurro su Instagram: "Oggi ero in sede Inter, casa mia, la mia vita, e ho appreso che l'Under 18 sarà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione di cose o per simpatia? Le Under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà... Forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita, piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi...".