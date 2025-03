L'Inter Under 20 non coglie l'assist offerto dal Milan e si deve accontentare di rosicchiare solo un punto alla Roma, dopo essersi fatta imporre il pareggio per 0-0 da un Cagliari sceso in campo con grande spirito. Le prospettive di un match insidioso si sono poi avverate sul campo, visto che i ragazzi di Andrea Zanchetta hanno avuto pochissimi veri spazi per far male ai rossoblu, molto attenti in difesa e che nel finale hanno anche provato a cullare l'idea del colpaccio. Resta il rammarico per il palo colpito da Luka Topalovic al tramonto del primo tempo, ma nel complesso il Cagliari non ha demeritato, resistendo anche agli assalti finali nerazzurri in dieci contro undici per l'espulsione di Pintus. Inter che sale a quota 60, con la Roma che rimane a +1, ora in compagnia del Sassuolo che ha sconfitto il Bologna.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 0-0

INTER: 1 Calligaris, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 26 Garonetti, 6 Maye; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic (86' 9 Lavelli); 25 Zouin (56' 30 De Pieri), 11 Spinaccè, 27 Pinotti (56' 10 Quieto).

In panchina: 21 Zamarian, 13 Kangasniemi, 15 Perez Adam, 18 Mosconi, 28 Romano, 33 Carpelletti, 34 Ballo, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta

CAGLIARI: 20 Ciocci; 16 Grandu (56' 2 Arba), 6 Pintus, 27 Franke, 77 Marini; 17 Sulev (66' 4 Balde), 14 Liteta (56' 7 Marcolini), 8 Malfitano, 31 Langella; 9 Achour, 94 Trepy (56' 22 Vinciguerra, 81' 19 Bolzan).

In panchina: 33 Auseklis, 3 Collu, 15 Prettenhoffer, 18 Ardau, 28 Costa.

Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Decorato-Mallimaci.

Note

Espulso: Pintus (C) al 91esimo per fallo in chiara occasione da gol.

Ammoniti: Grandu (C), Franke (C)

Corner: 2-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

95' - Fischia Mastrodomenico, rien ne va plus al Konami Centre! Inter e Cagliari chiudono sullo 0-0, chance per tornare al primo posto sprecata dai nerazzurri.

94' - Ultima chance per l'Inter dopo fallo su Spinaccè. Punizione di Quieto sulla quale Ciocci prende fallo da Re Cecconi.

93' - Calcia malissimo la punizione Quieto, palla che finisce alle stelle.

91' - Espulso Pintus! In pieno recupero il difensore rossoblu viene mandato fuori per un fallo su Pintus che stava entrando in area di rigore!

91' - Iniziano i quattro minuti di recupero.

90' - Manca praticamente solo il recupero. Cagliari che appare più in palla.

87' - Clamorosa occasione per il Cagliari: batti e ribatti pazzesco in area nerazzurra, Re Cecconi e Calligaris mettono più di una pezza dopo che il tiro di Achour è stato ribattuto da un compagno.

85' - Zanchetta opta per un cambio: fuori Topalovic, dentro Lavelli.

84' - Brutto errore di Garonetti che regala la rimessa al Cagliari.

81' - Vinciguerra deve alzare bandiera bianca dopo lo scontro con Garonetti, in campo Bolzan.

80' - Spinaccè arriva sul cross di Della Mora, ma anche questa volta non inquadra la porta.

79' - Furbizia di Re Cecconi che chiuso in un angolo fa carambolare la palla su Arba guadagnando corner.

78' - Franke ferma irregolarmente Spinaccè, giallo per lui.

76' - Flipper in area Cagliari dopo corner, Maye da posizione ideale perde l'attimo per calciare e viene anticipato.

74' - Scontro Garonetti-Vinciguerra, ha la peggio il bomber rossoblu che però si rialza prontamente pur zoppicando.

72' - Blitz del Cagliari in area nerazzurra mal capitalizzato da Vinciguerra che manda la palla in fallo laterale.

69' - Il numero di Venturini! Il centrocampista recupera palla, decide di mettersi in proprio saltando due difensori e scaglia da posizione angolata una bella conclusione che termina alta.

68' - Cagliari che batte il suo primo corner dell'incontro. Sugli sviluppi, proteste per un presunto mani in area di Maye ma per Mastrodomenico è tutto regolare.

66' - Nel Cagliari, è il momento di Baldé che rileva Sulev.

63' - Tocca di testa Re Cecconi, pallone sul fondo.

63' - Fase convulsa del match, con Bovo che in maniera leonina strappa un pallone e prende fallo da Vinciguerra.

60' - Arriva il primo corner del match, è per l'Inter. Sugli sviluppi, Bovo controlla con un braccio.

59' - Splendida palla dalle retrovie per Spinaccè che controlla in area, ma viene anticipato da Ciocci.

59' - Sbaglia De Pieri, Topalovic con una grande scivolata disinnesca il contropiede rossoblu.

56' - Primi cambi nell'Inter: in campo Quieto e De Pieri, che rilevano Zouin e Pinotti. Cambia anche il Cagliari: fuori Grandu per Alba, Vinciguerra rileva Trepy, Marcolini prende il posto di Liteta.

54' - Venturini fa un'ottima giocata a recuperare la palla, poi però serve involontariamente un avversario.

51' - Anticipo falloso di Topalovic su Malfitano, Mastrodomenico evita l'ammonizione allo sloveno.

49' - Cross da dimenticare di Langella, palla che si spegne abbondantemente sopra la traversa.

46' - Trepy prova l'affondo in area, ma viene chiuso da Re Cecconi con una lieve trattenuta non sanzionata da Mastrodomenico.

16.01 - Primo pallone della ripresa per il Cagliari: PARTITI!

15.59 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Molto equilibrio, parecchio tatticismo, poche occasioni. Il Cagliari si conferma osso duro di fronte al quale l'Inter, nonostante gestisca maggiormente il pallone, non riesce a trovare il guizzo vincente, e quando sembra lì pronta a far capitolare i rossoblu, arriva un palo a negare la gioia a Luka Topalovic che si era inventato una giocata sublime. Gara comunque complicata, con la squadra di Pisacane che non cede di un millimetro e anzi ha anche la sua occasione per far male con Pintus che fa la barba alla traversa.

46' pt - Finisce qui il primo tempo. Inter e Cagliari vanno a riposo sul punteggio di 0-0.

44' - Palo clamoroso di Topalovic. Lo sloveno raccoglie un pallone poco dentro l'area, controlla e calcia. Ciocci mette la mano quanto basta per mandare la palla sul legno.

41' - Re Cecconi prima e Maye poi si prodigano in due grandi scivolate per fermare le avanzate di Trepy e Grandu.

40' - Arriva il primo cartellino giallo del match: è per Grandu, che atterra Topalovic pronto a partire in campo aperto.

39' - Re Cecconi atterra Malfitano, per l'arbitro è tutto regolare. Il centrocampista del Cagliari aspetta il fischio e blocca il pallone col braccio, alla fine il fallo è suo.

37' - A parte lo squillo di Pintus, partita molto equlibrata al Konami Centre con un Cagliari che si sta mostrando coriaceo.

32' - Maye atterra Trepy a metà campo. Oggi l'ivoriano sta agendo un po' da tuttofare in difesa partendo da sinistra.

31' - Pinotti punta Grandu, entra in area ma viene anticipato dal giocatore rossoblu.

28' - Occasione per il Cagliari con il colpo di testa di Pintus da punizione di Sulev, palla che sibila poco sopra la traversa.

27' - Contatto in area nerazzurra tra Garonetti e un avversario, l'arbitro decide di non intervenire.

25' - Intervento da dietro di Bovo su Achour, che aveva puntato Garonetti. Punizione Cagliari.

24' - Bella scivolata di Pintus, che anticipa l'incursione di Pinotti. Poi Cagliari che rischia il pasticcio, ma riesce a liberare prima che Spinaccè possa punire.

23' - Mastrodomenico assegna una rimessa all'Inter, con Pintus che esprime il suo stupore per la decisione.

22' - Si rialza lo zambiano, gioco che riparte.

21' - Liteta a terra dopo aver subito un colpo, gioco momentaneamente fermo.

17' - Garonetti mette il piede e atterra Liteta a metà campo. Cagliari che ora ha preso le redini del gioco.

14' - Achour punta Maye, ne nasce un duello anche a suon di maglie tirate che vede vincitore il difensore nerazzurro bravo a guadagnare un rinvio dal fondo.

13' - Brutto fallo su Re Cecconi da parte di Trepy, punizione per l'Inter.

11' - Venturini raccoglie un rinvio poco preciso della difesa del Cagliari e calcia un campanile che vede Ciocci prevalere su Pinotti e Spinaccè.

9' - Lancio lungo di Garonetti che Ciocci controlla in uscita.

8' - Inter riversata compatta nella metà campo del Cagliari, Maye guadagna una rimessa laterale.

5' - Bel cross dalla destra scagliato da Zouin, Ciocci esce e blocca la sfera.

3' - Risultati incredibili in vetta: oltre alla Roma è caduta anche la Fiorentina, sconfitta dall'Empoli.

14.51 - La partita è iniziata. Subito punizione interessante per l'Inter, che però non dà frutti.

