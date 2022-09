Una partita viva, ricca di episodi, divertente per gli spettatori neutrali, un po' meno per quelli nerazzurri che hanno visto la propria squadra passare in vantaggio per prima con Brozovic, per poi assistere a circa 40 minuti di blackout, gli ultimi del primo tempo e i primi della ripresa, nel corso dei quali il Milan è salito in cattedra facendo il bello e il cattivo tempo. Mattatori principali Leao e Giroud: il primo autore di due gol e un assist, il secondo ha firmato il gol del sorpasso. Inter in bambola nella parte centrale della gara, i nerazzurri si sono svegliati solo all'ingresso in campo di Dzeko, che ha riaperto la partita e ridato entusiasmo ai suoi, che da quel momento in poi hanno ricominciato a macinare occasioni a cui si è opposto un super Maignan. Inutile l'assalto finale, l'Inter paga a caro prezzo le proprie disattenzioni e il derby va al Milan. Per Inzaghi ci saranno molte riflessioni da fare nelle prossime ore, anche perché mercoledì al Meazza arriverà il Bayern Monaco.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 3-2

Reti: 21' Brozovic, 28' Leao, 54' Giroud, 60' Leao, 67' Dzeko

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria (84' Kjaer), 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali (84' Pobega), 4 Bennacer; 30 Messias (73' Origi), 90 De Ketelaere (63' Brahim Diaz), 17 Leao; 9 Giroud (73' Saelemaekers).

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Adli, 14 Bakayoko, 21 Dest, 28 Thiaw, 40 Vranckx, 46 Gabbia. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij (84' D'Ambrosio), 95 Bastoni (63' Dimarco); 2 Dumfries, 23 Barella (63' Mkhitaryan), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian (84' Gosens); 10 Lautaro, 11 Correa (63' Dzeko).

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 45 Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Hernandez, Giroud, De Ketelaere, Leao (M), Dumfries, Brozovic, D'Ambrosio (I)

Recupero: 1' - 5'

96' - Finisce qui. L'orgoglio finale dell'Inter non basta, fatali i circa 40 minuti di blackout nerazzurri. Vince il Milan.

96' - Contropiede Milan, palla a Origi che tira alto.

95' - Mkhitaryan al volo sfiora il palo! Altra bella occasione Inter.

93' - Giallo a D'Ambrosio e Leao per reciproche scorrettezze.

90' - Cinque di recupero.

84' - Gosens per Darmian e D'Ambrosio per De Vrij nell'Inter.

84' - Pobega per Tonali e Kjaer per Calabria nel Milan.

81' - Bravo stavolta Skriniar a fermare in scivolata Leao che se ne stava andando ancora in dribbling.

77' - Gran tiro di Calhanoglu diretto all'incrocio, vola Maignan a dire di no.

74' - Progressione Inter con 4 uomini, Dzeko prova a fare tutto da solo, Maignan respinge con i piedi.

73' - Nel Milan escono Giroud e Messias, entrano Origi e Saelemaekers.

70' - Maignan salva su Lautaro! Colpo di testa dell'argentino salvata dal portiere. Ora la partita è viva.

68' - Progressione centrale di Dzeko, apertura per Lautaro che da sinistra mette di poco alto. Si è svegliata l'Inter!

67' - GOOOLLL!! DZEKOO!! L'Inter è ancora viva, bell'assist di Darmian per Dzeko, tiro di prima e palo-gol! La riapre!

63' - Primo cambio Milan: Brahim Diaz per De Ketelaere. Nell'Inter escono Barella, Bastoni e Correa, entrano Mkhitaryan, Dimarco e Dzeko.

60' - Leao mette l'accento sulla sua prestazione segnando il gol del 3-1 ma tutto troppo facile: da sinistra dopo la spomda di Giroud salta 3 difensori e la mette sul palo più lontano.

54' - Sorpasso Milan. Leao da sinistra pesca Giroud, tiro mezzo sbucciato di sinistro di prima che si infila lentamente nell'angolino lontano.

53' - Va al tiro Calhanoglu, si oppone Bennacer con la coscia.

51' - Correa ostacolato al momento del tiro al limite, giallo per De Ketelaere.

49' - Punizione per il Milan, incornata di Hernandez di poco fuori.

46' - Si ricomincia: via al secondo tempo.

Finisce in parità il primo tempo del derby di Milano. Dopo un avvio molto fisico fatto di tanti duelli a metà campo, l'Inter sblocca gli equilibri con una fiammata di Brozovic, bravo a infilarsi al centro della difesa milanista e a raccogliere l'assist di Correa per infilare rasoterra Maignan in uscita. Il Milan però ha reagito subito trovando il pareggio 7 minuti dopo con Leao, uno dei migliori in campo. Dopo il gol l'Inter sbanda e arretra, ne approfitta il Milan che in pratica monopolizza il gioco creando le occasioni migliori, ma la difesa nerazzurra fa sempre buona guardia. Fiammata finale di Lautaro. Si aspetta ora una reazione dell'Inter nella ripresa.

45'+1 - Dopo 1 minuto di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

45' - Break Inter con Lautaro che dal limite va al tiro immediato, deviato in angolo.

43' - Ancora Giroud di testa anticipa tutti ma mette alto.

40' - Punizione battuta sul muro poi Bennacer spedisce fuori.