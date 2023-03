La maglia numero 10, una tripletta e il pallone portato a casa con la speranza di essere tornato in parte il Romelu Lukaku ammirato nell'Inter di Antonio Conte. L'attaccante nerazzurro ha deciso ieri sera la sfida tra Svezia e Belgio segnando tre gol: il primo con un bellissimo colpo di testa, gli altri due più facili sfruttando gli assist dei compagni di nazionale e appoggiando la palla in rete a due passi dalla porta. In questo periodo va bene tutto e l'importante per Lukaku è tornare a segnare con continuità.

Quella continuità che è mancata per tutta la stagione e anche in quella passata dopo essere tornato al Chelsea. I tifosi dell'Inter hanno accolto sui social con molta felicità la notizia della tripletta di Big Rom, sicuramente lo avrà fatto anche Inzaghi. La sensazione nell'ambiente nerazzurro è che un recupero totale di Lukaku possa rappresentare la svolta in vista del rush finale di stagione, soprattutto in Champions League.