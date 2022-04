43' - Moretti ha preso un colpo al volto, l'arbitro se ne accorge con colpevole ritardo. Alla fine, Fabbian butta la palla fuori per richiamare la sua attenzione. Nulla di grave comunque, il difensore interista si è già rimesso in piedi.

46' - Duplice fischio di Carlo Rinaldi, finisce qui il primo tempo di Torino-Inter Primavera! Uno a zero per i nerazzurrini il parziale all'intervallo: decide fin qui il gol lampo di Jurgens.

13.46 - Quarantasei minuti da squadra consapevole della sua forza per l'Inter Primavera, capace di indirizzare le sorti del primo tempo colpendo a freddo il Torino dopo neanche 3' con un gol del solito Oliver Jurgens . Su quel vantaggio, poi, la squadra di Chivu costruisce la sua strategia, rintuzzando senza particolari problemi le offensive dei padroni di casa per poi colpire in ripartenza. Il piano funziona a metà perché Jurgens (traversa dopo il grande riflesso di Milan) e Zuberek (tiro deviato da un difensore) non riescono a raddoppiare; allora entra in scena la difesa, in particolare Silvestro, che si sostiuisce a Botis e para un tiro a colpo sicuro di Dellavalle al 40'. L'unico, vero rischio corso dagli ospiti nella prima frazione, conclusa meritatamente avanti.

46' - Il campo dello stadio Pozzo è una piscina, si è visto in maniera chiara quando Caccavo ha affondato la scivolata per provare a tenere in campo il pallone.

52' - Il filtrante di Caccavo in area coglie i compagni in contropiede. Botis ringrazia e raccoglie palla da terra.

52' - GRANDE OCCASIONE PER ZUBEREK! Jurgens, con un tocco intelligente di prima, illumina la corsa di Fabbian che dal fondo mette in mezzo per il polacco, anticipato in scivolata sul più bello da Angori.

55' - NON VALE IL GOL DI JURGENS! L'estone si muove fuori linea alle spalle del centrale del Toro per raccogliere l'assist di Fontanarosa e mettere la palla alle spalle di Milan. Ma è tutto vano, la bandierina del guardalinee è alta.

57' - Prime due sostituzione per Chivu: Iliev e Nunziatini in, Jurgens e Valentin Carboni out.

58' - Piccolo brivido nell'area interista! Il cross letto male da Botis diventa quasi buono per N'Guessan che manca l'appuntamento col pallone per centimetri.

74' - Il Torino non vuole arrendersi, anche solo per cercare il gol della consolazione.

76' - L'arbitro ferma il gioco, il corner va ribattuto. Nulla da fare per il Toro, l'esecuzione dalla bandierina non è memorabile.

78' - ILIEV A UN PASSO DAL TRIS! Solo esterno della rete per il bulgaro, che non sfrutta a pieno il tilt della difesa torinista.

83' - MILAN SALVA IL TORINO! Abiuso entra in area di forza, resiste in mezzo a due avversari, poi calcia di punta verso la porta. Si supera il portiere del Torino che evita il tris nerazzurro.

88' - Entrata senza senso di Fabbian proprio su Dellavalle: il cartellino giallo è un affare per il 14 nerazzurro, salvato dal fatto che il piede non era così alto.

L'Inter Primavera, battendo 2-0 a domicilio il Torino con i gol di Oliver Jurgens e Jan Zuberek , si è assicurata un posto ai playoff con tre giornate d'anticipo sul traguardo della regular season. L'obiettivo minimo stagionale per i nerazzurrini che, al 12esimo risultato utile consecutivo, possono dirsi persino in corsa per il primo posto occupato dalla Roma , ora distante solo due punti anche se con una partita da giocare. Il pensiero stupendo di chiudere davanti a tutte le avversarie il campionato, comunque, non può distrarre i ragazzi di Chivu , saldamente secondi in attesa del risultato del Cagliari, che già così centrebbero la qualificazione diretta alla semifinale scudetto.

43' - Milan agisce da libero, esce dalla sua area di rigore e anticipa Zuberek prima di far ripartire l'azione del Torino.

42' - Ultimi 3' più eventuale recupero prima del duplice fischio dell'arbitro. L'Inter sempre in vantaggio grazie a un gol di Jurgens dopo neanche 180 seconid.

40' - DELLAVALLE A UN PASSO DALL'1-1! Mischia in area nerazzurra, torre di un giocatore torinista che permette al numero 25 di casa di calciare di controbalzo. Si immola Silvestro che fa il portiere al posto di Botis e manda in corner.

39' - Silvestro, prendendosi un rischio calcolato, affonda il tackle sul bordo della sua area per fermare Akhalaia. Calcio d'angolo a disposizione del Torino.

37' - Fabbian, in scivolata, impedisce al Torino di alimentare nuovamente l'azione offensiva allungando la palla in fallo laterale.

36' - Duello fisico Hoti-Akhalaia, tutto nei confini della regolarità, secondo l'arbitro.

34' - ZUBEREK VICINO AL 2-0! Valentin Carboni innesca meravigliosamente con un tocco di prima il polacco che si fa 30 metri palla al piede, poi sul più bello calcia fuori. Ma c'è una deviazione, corner per l'Inter. Intanto l'arbitro espelle un componente della panchina granata per proteste eccessive.

33' - Fallo di sfondamento commesso in area da Zuberek, nella circostanza poco reattivo.

32' - Della Valle e N'Guessan saltano insieme nel cuore dell'area interista, uno dei due la tocca di testa per ultimo mandando a lato.

31' - Akhalaia si stacca dalla marcatura di Hoti in area, ma di testa accomoda verso i guantoni di Botis.

30' - Cross sbilenco di Fontanarosa: la palla si spegne oltre la linea di fondo.

28' - L'Inter resiste in difesa senza troppi affanni, neutralizzando le iniziative generose ma confusionarie degli avversari.

27' - Impreciso il cambio di gioco di Pagani: Wade, preso in controtempo, scivola e non può tenere in campo il pallone.

26' - L'Inter ritorna in massa nella metà campo torinista: qui Valentin Carboni subisce fallo, finendo in un sandwich tra due giocatori granata.

24' - Casadei, in due tempi, allontana un pallone scomodo dalla sua area di rigore. L'Inter perde subito il possesso, ma a stretto giro di posta lo riconquista grazie a Fontanarosa che subisce un fallo.

23' - Nessun problema per Casadei, che ora riceve l'ok per tornare in campo.

22' - Casadei subisce un colpo al volto, l'arbitro ferma il gioco, come da regolamento, per permettere i soccorsi.

21' - Caccavo fa il massimo viste le circostanze, portando a casa un corner con Moretti che lo segue come un'ombra.

20' - Fallo in attacco di Zuberek ai danni di Angori: il Torino può respirare dopo il grande spavento che poteva costare lo 0-2.

19' - TRAVERSA DI JURGENS! L'estone va a centimetri dalla doppietta personale, gliela nega Milan con uno straordinario riflesso che spinge la palla sul legno più alto. Solo corner per l'Inter.

17' - Rimessa laterale in zona offensva per l'Inter: Silvestro crossa lungo con le mani, Angori anticipa Casadei ma di fatto fa un assist d'oro a Fabbian, che rifiuta il regalo sparando alto.

16' - Valentin Carboni non si tira indietro neanche in fase di contenimento: scivolata decisa su Akhalaia, troppo per l'arbitro che segnala un fallo dell'argentino.

15' - Scocca il quarto d'ora allo stadio Pozzo di Biella: 1-0 per l'Inter il parziale.

13' - Torino pericoloso! Dopo un possesso prolungato dei padroni di casa, la palla filtra in area verso Caccavo che riesce a toccarla con la punta ma non abbastanza per sorprendere Botis.

12' - Valentin Carboni tampona Di Marco vicino al cerchio del centrocampo: si riparte con una punizione per il Torino.

11' - L'Inter torna a minacciare il Toro! Dalla trequarti, Fontanarosa fa partire un cross effettato verso il secondo palo, dove sbuca Casadei che non può arrivare sul pallone.

10' - Partita subito vivissima grazie al gol di Jurgens, il suo settimo sigillo stagionale. Il primo, curiosamente, lo segnò proprio ai granata nell'ultima uscita del 2021.

9' - Botis salva l'Inter con un'uscita puntuale in area di rigore! A faccia in avanti, il greco si è letteralmente buttato sul pallone anticipando N'Guessan che, sullo slancio, lo ha travolto commettendo fallo.

7' - Moretti resiste fisicamente nel duello con Caccavo e poi, con una scivolata, si rifugia in corner.

6' - Campo pesante a Biella, Fabbian ne fa le spese scivolando al momento del cross. Pallone consegnato al Torino.

5' - Colpito a freddo, il Torino ora prova a riorganizzare le idee con una discreta uscita di palla dal basso che porta alla conclusione Di Marco sulla quale Botis non deve neanche intervenire.

3' - VANTAGGIO LAMPO DELL'INTER, HA SEGNATO JURGENS! L'estone, dopo il gol decisivo con il Lecce, ci impiega appena 180 secondi per concedere il bis in cinque giorni facendo partire un mancino radente dal limite dell'area che si insacca alle spalle di Milan.

2' - Uscita d'emergenza del portiere Milan, obbligato a varcare la linea della sua area di rigore per anticipare in scivolata Zuberek. Palla in fallo laterale.

1' - E' il Torino, oggi con la classica divisa granata, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter in total white da trasferta.

13.00 - Fischio d'inizio allo stadio Pozzo, comincia in questo momento Torino-Inter Primavera!

12.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello 'stadio Pozzo' di Biella preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - La direzione arbitrale del match è stata affidata a Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa; gli assistenti sono Rosario Antonio Grasso di Acireale e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.

12.50 - C'è attesa attorno a Valentin Carboni, di nuovo in campo dal via un mese dopo l'ultima volta: l'argentino, dopo 3 giornate di assenza di fila, ha giocato una manciata di minuti tra Genoa e Lecce.

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Torino-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.40 - All'andata, l'ultimo match del 2021 delle due squadre, l'Inter ebbe le meglio battendo il Torino 3-1 grazie alle reti di Casadei, Abiuso e Jugens. Per gli ospiti andò a segno Lado Akhalaia, ex della partita che anche oggi parte nell'11 titolare, al contrario di Lindkvist che inizialmente si accomoda in panchina.

12.35 - Il Torino, invece, occupa una posizione di metà classifica, a quota 40 punti, troppo pochi per ambire alla zona playoff ma non sufficienti per restare completamente tranquilli in chiave salvezza. A complicare ulteriormente la faccenda c'è lo score della squadra di Coppitelli, reduce da 3 ko consecutivi con Cagliari, Fiorentina e Bologna.

12.30 - Stato di forma brillante per l'Inter Primavera che arriva a Biella con una collezione di 11 risultati utili consecutivi ottenuti dallo scorso 16 febbraio in poi, giorno dell'ultima sconfitta stagionale incassata per mano della Fiorentina: il bilancio parla di otto vittorie (Bologna, Juve, Hellas, Cagliari, Sassuolo, Pescara, Genoa, Lecce) e tre pareggi (vs Empoli, Roma e Napoli).

12.25 - Alla luce delle assenze di Sangalli e Zanotti, oggi la fascia di capitano finisce sul braccio di Cesare Casadei.

12.20 - Chivu rivoluziona l'11 titolare rispetto a quello sceso in campo contro il Lecce, a partire dal portiere: Botis sostituisce Rovida, neanche in panchina. In difesa, riecco Fontanarosa che si sistema come terzino sinistro al posto di Franco Carboni nella linea a quattro composta per gli altri 3/4 da Hoti, Moretti e Silvestro. In mezzo, dopo la passerella finale contro di martedì, riprende la sua posizione Casadei completando il trio con Fabbian e Grygar. Davanti la novità è Valentin Carboni, pronto a ispirare con il suo mancino Zuberek-Jurgens.

12.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO: 22 Milan; 2 Pagani, 5 Savini, 7 Akhalaia, 8 Di Marco, 13 N'Guessan, 21 Angori, 24 Wade, 25 Dellavalle, 32 Caccavo, 34 Gineitis

A disposizione: 12 Fiorenza, 9 Baeten, 14 Sassi, 15 Rettore, 19 Polenghi, 20 Edera, 23 Reali, 27 Lindkvist, 28 Rosa, 29 Giorcelli, 33 Zanetti, 37 D'Agostino. Allenatore: Federico Coppitelli.

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 23 Moretti, 15 Fontanarosa; 14 Fabbian, 25 Grygar, 8 Casadei; 38 Carboni V.; 9 Jurgens, 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 32 Calligaris, 3 Cortinovis, 6 Carboni F., 7 Peschetola, 10 Iliev, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 27 Dervishi, 30 Owusu. Allenatore: Cristian Chivu

12.12 - Riconquistato il secondo posto in classifica, complice l'inciampo del Cagliari a Verona, l'Inter Primavera non vuole più voltarsi indietro quando mancano solo quattro curve al traguardo della regular season. I nerazzurrini, oggi ospiti del Torino, vogliono l'intera posta in palio per incrementare il gap sui sardi, che ora vedono la targa di Chivu distante solo un punto. Dallo stadio 'Vittorio Pozzo' di Biella, benvenuti a Torino-Inter Primavera, 31esima giornata del campionato Under 19.