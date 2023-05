RIVIVI IL LIVE DI NAPOLI-INTER PRIMAVERA 1-2

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario sulla regular season! L'Inter Primavera chiude la sua stagione con una vittoria di Pirro, tra mille rimpianti, al settimo posto, con gli stessi punti della Roma, ultima qualificata ai playoff in virtù degli scontri diretti a favore. Il 2-1 griffato Sarr-Martini è una magrissima consolazione per i campioni d'Italia, ma pesa come un macigno sulle sorti del Napoli, condannato alla retrocessione diretta.



93' - Obaretin! In acrobazia, sul secondo palo, il numero 5 non riesce a correggere in porta il cross di Iaccarino. La palla sfila in fallo di fondo.

91' - Segnalati cinque minuti di recupero. Napoli in attacco, con Iaccarino pronto a battere una punizione sulla trequarti interista.

87' - MARTINI RIPORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Pozzi crossa dalla sinistra nel cuore dell'area di rigore, dove arriva in terzo tempo cestistico Martini che inchioda il pallone alle spalle di Turi con un colpo di testa imperioso.

86' - Tiro strozzato di Kamate, Gioielli respinge senza problemi.

83' - Il Napoli trema! Sarr scherza con un sombrero Hysaj, si invola in area prima di scoccare il tiro a colpo sicuro che esalta i riflessi di Turi. Corner per i nerazzurri.

79' - Altre due sostituzione ordinate da Chivu: Pozzi e Andersen prendono il posto di Iliev e Pelamatti.

76' - Kassama si arrangia per fermare Rossi usando illegalmente le mani: per l'arbitro è fallo e cartellino giallo al centrale difensivo di Chivu.

74' - Turi risponde presente sul colpo di testa in mischia di Kassama! Conclusione centrale, il portiere azzurro fa suo il pallone in presa alta.

73' - Due cambi per Chivu: Biral e Dervishi le novità in casa Inter.

69' - Matjaz strappa il pallone a Spavone, poi lo conduce a testa alta fuori dalla zona pericolosa. Non cambia il parziale: 1-1 tra Inter e Napoli dal 55', minuto in cui è arrivato il gol di Iaccarino.

65' - Boffelli alza bandiera bianca, Frustalupi obbligato a cambiare il portiere: dentro Turi.

62' - Gioco fermo adesso: c'è Boffelli a terra per un problema al polpaccio destro, staff medico del Napoli in campo.

56' - Esultano i tifosi allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, il gol di Iaccarino significa playout per il Napoli: retrocessione in Primavera 2, al momento, scongiurata.

55' - PAREGGIA IL NAPOLI, HA SEGNATO IACCARINO! Direttamente da calcio di punizione, molto defilato sulla sinistra, Iaccarino mette in mezzo un pallone velenoso che passa tra una selva di gambe e sorprende Botis, tutt'altro che perfetto nella circostanza. Goffo l'intervento del greco, tradito dai tentativi vani di due avversari di deviare la palla.

48' - Reagisce il Napoli! Buona combinazione nei pressi dell'area ospite, la palla diventa buona per Gioielli che calcia di prima contro un compagno. Frustalupi incita i suoi, serve un gol per evitare l'incubo retrocessione.

46' - Iliev manda subito un messaggio al Napoli! Parte forte l'Inter in questa ripresa, la palla finisce tra i piedi di Iliev che se la sposta sul destro e calcia a giro. Palla fuori.

14.03 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Napoli-Inter Primavera!

---------

46' - Duplice fischio di Giorgio Vergaro, finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo di Napoli-Inter Primavera! Nerazzurri avanti sui partenopei grazie alla testata vincente di Sarr al 20': 1-0 il parziale al 'Giuseppe Piccolo di Cercola'. Con questo risultato, lo ricordiamo, gli azzurri retrocederebbero in Primavera 2. Inutili, invece, i punti che si porterebbe a casa la squadra di Chivu, già tagliata fuori dalla corsa playoff perché in svantaggio negli scontri diretti con la Roma, sesta e ultima qualificata alla fase successiva alla regular season.

45' - Uscita provvidenziale di Boffelli sui piedi di Kamate, autore di un blitz interessante nell'area napoletana! Corner per l'Inter che si risolve in un nulla di fatto per via di un fallo di sfondamento di Matjaz.

44' - Matjaz pulisce l'area di rigore allontanando con una testata il pallone scodellato verso il primo palo direttamente dalla bandierina.

43' - Grygar a terra con le mani sul volto dopo un contrasto a centrocampo. Il centrocampista ceco si rialza subito, niente di grave.

40' - Atalanta esagerata a Zingonia: 4-0 all'Udinese, mentre il Cagliari è passato in vantaggio 2-1 sul Frosinone. Il Napoli non può più sperare in favori altrui, deve esclusivamente pensare a se stesso evitando una sconftta che altrimenti lo relegherebbe in Primavera 2.

39' - Obaretin controlla la sgasata sulla destra di Owusu.

36' - Iliev va direttamente in porta, ma il suo tiro - che subisce anche una deviazione - finisce docile tra i guantoni di Boffelli.

35' - Sarr è troppo veloce per Hysaj, costretto a commettere fallo per fermarne la fuga verso l'area napoletana: giallo inevitabile per il difensore mascherato degli azzurri

30' - Body check di Nerzirevic ai danni di Acampa mentre scocca la mezzora: punizione sulle trequarti campo nerazzurra in favore del Napoli.

26' - Beffa delle beffe, l'Inter attualmente ha gli stessi punti della Roma, ultima squadra a qualificarsi ai playoff, che sta perdendo 2-0 contro la Samp. Aumentano i rimpianti per i nerazzurri, già sicuri comunque di essere tagliati fuori dalla corsa da lunedì scorso per via degli scontri diretti favorevoli ai giallorossi.

24' - Koffi perde un pallone banale nella trequarti ospite, riparte veloce l'Inter con Sarr che offre a Iliev, il cui tiro a giro dal limite dell'area fa poca strada perché sbatte contro un difensore azzurro.

20' - SEGNA SARR, INTER IN VANTAGGIO! L'azione nerazzurra si sviluppa sulla sinistra, con Pelamatti che porta palla fino all'altezza della trequarti prima di disegnare un arcobaleno nel cuore dell'area napoletana che cade sulla testa di Sarr, bravo a sovrastare Hysaj e battere Boffelli. Fischi dalle tribune. Se finisse così, il Napoli retrocederebbe in Primavera 2.

18' - Gningue sguscia via sulla corsia destra, salta di slancio Pelamatti, che lo atterra con uno sgambetto.

13.16 - Brutte notizie per il Napoli da Zingonia: l'Atalanta è già davanti 2-0 sull'Udinese, quindi gli azzurri devono evitare a tutti i costi la sconfitta se non vogliono retrocedere senza passare dal playout.

10' - NON VALE IL GOL DEL NAPOLI! Rossi la mette dentro di testa, sfruttando un'incertezza d Botis. Ma è tutto fermo: l'arbitro, su suggerimento dell'assistente, ha segnalato un offside.

1' - E' il Napoli Primavera, oggi in tenuta azzurra classica, a dare il primo giro al pallone del match.

13.00 - Fischio d'inizio allo stadio 'Giuseppe Piccolo' di Cercola, comincia in questo momento Napoli-Inter Primavera!

12.55 - Dirige l'incontro l'arbitro Giorgio Vergaro della sezione di Bari, assistito da Riccardo Pintaudi (Pesaro) e Andrea Barcherini (Terni).

12.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Napoli-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.40 - Situazione opposta per il Napoli, che si è auto-condannato a giocarsi la salvezza infilando cinque sconfitte nelle ultime sei partite (l'altra è finita 1-1 col Milan). Il successo, in pratica, manca dal 16 aprile in casa azzurra: quel giorno, i partenopei si imposero 2-0 sull'Udinese.

12.35 - L'Inter arriva a questa partita dopo aver realizzato sette risultati utili consecutivi, numeri che aumentano i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato: i ragazzi di Chivu hanno battuto Frosinone, Juve, Udinese, Empoli, Samp e Cesena, lasciando due punti per strada nel derby con il Milan.

12.30 - Due le variazioni di formazione in casa Inter rispetto alla gara stravinta col Cesena: Nezirevic prende il posto di Dervishi nel ruolo di terzino destro, mentre in avanti è Iliev a completare il tridente con Sarr e Owusu, vista l'assenza di Curatolo, prestato per l'occasione a Inzaghi che nelle ultime ore ha perso Correa per infortunio. Per il resto tutto confermato: Martini-Grygar-Kamate compongono la cerniera di centrocampo davanti alla coppia difensiva Kassama-Matjaz.

12.27 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioelli, Acampa, Iaccarino, Spavone, Hysaj, Rossi, Koffi, Gningue. A disposizione: Turi, Giannini, Pesce, Alastuey, Lorusso, Mutanda Kasongo, Marchisano, Sequino, Marranzino, D'Avino, Russo, Nosegbe-Susko, Bonavita. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

INTER: Botis, Nezirevic, Matjaz, Kassama, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Owusu, Sarr, Iliev. A disposizione: Tommasi, Stabile, Andersen, Biral, Dervishi, Stante, Quieto, Berenbruch, Pozzi, Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.

12.25 - La stagione dell'Inter Primavera è finita virtualmente lunedì scorso, attorno alle 18.30, quando la Juve, battendo 4-0 il Milan, ha cancellato le residue speranze dei nerazzurrini di qualificarsi ai playoff con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del campionato. L'ultimo, inutile metro della regular season i campioni d'Italia uscenti lo percorreranno oggi, sul campo del Napoli, che deve scongiurare la retrocessione diretta facendo almeno un punto che vorrebbe dire playout contro una tra Atalanta, Cagliari e Verona. Dallo Stadio comunale 'Giuseppe Piccolo di Cercola', benvenuti a Napoli-Inter Primavera, 34esima giornata del torneo di categoria (kick-off ore 13).