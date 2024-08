L'Inter dura venti minuti a Monza, nel penultimo test del suo pre-campionato. Il primo che perde in questa estate strana di ritorni da vacanze posticipate per Europei e Copa America e di infortuni di due dei tre acquisti fatti finora. Un'autonomia non bastevole per avere ragione del modesto Al-Ittihad, che passa in trincea la prima parte del primo tempo, salvato dal proprio portiere e dalla mira difettosa dei nerazzurri, e poi punisce le insolite fragilità difensive degli avversari con Diaby. Non con Benzema, che davanti a Sommer si mangia il palllone d'oro, non quello che ha in casa su qualche mensola, recapitatogli proprio dall'ex Aston Villa e Bayer Leverkusen. Non trovando soddisfazione nel ruolo di assistman, il francese, con un lampo, apre la ripresa segnando la doppietta personale e chiudendo definitivamente la contesa in anticipo. La rivoluzione chiamata dalla panchina di Inzaghi, con 9/11 cambiati rispetto al 1', sortisce qualche scossa sulle fasce da parte di Dumfries e Carlos Augusto ma neanche lo straccio di un gol. Uno lo cestina proprio brasiliano, mandando a lato proprio un suggerimento del quinto olandese. La fotografia di una serata in cui, a un certo punto, hanno smesso di funzionare le cose che all'Inter riuscivano in automatico nella passata stagione.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-AL-ITTIHAD 0-2

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario all'U-Power Stadium Monza! L’Inter perde la prima amichevole della sua pre-season arrendendosi all'Al-Ittihad: 2-0 alla fine, per effetto della doppietta di Diaby.

94' - De Vrij si siede sul terreno di gioco, per lui problema muscolare da valutare.

93' - Dumfries molto attivo sulla destra, certo il cross, in questo caso, non è all'altezza della situazione come il precedente.

91' - Carlos Augusto si divora il gol a un passo dalla porta! La migliore occasione della ripresa nerazzurra capita sulla testa del brasiliano, che non riesce a girare a rete un invito al bacio di Dumfries dalla destra.

90' - Assegnati cinque minuti di recupero.

88' - Parte Asllani... Fuori. Esecuzione da dimenticare per l'albanese, che comunque qualche giocata positiva l'ha trovata nello spazio concessogli da Inzaghi.

87' - Fabinho stende Salcedo fuori area: inevitabile il fischio dell'arbitro contro l'ex Liverpool. Ora punizione ghiotta per Asllani.

86' - Dumfries perde l'equilibrio in area di rigore dopo un contrasto. Vorrebbe il penalty, fa bene l'arbitro ad assegnare rimessa dal fondo.

85' - Termina sul fondo il colpo di testa tentato da Salcedo dopo l'invito di Asllani. Nulla di fatto anche qui, l'Inter resta all'asciutto a cinque più recupero dal triplice fischio.

84' - Pessimo stop di petto di Dumfries nell'area dell'Al-Ittihad. L'ex PSV getta via un'occasione potenziale per riaprire il match.

82' - Quieto e Berenbruch sono gli ultimi due cambi di Inzaghi, che richiama in panchina Correa e Frattesi, gli ultimi reduci della squadra titolare.

80' - Martinez deve abbandonare la sua area di rigore per allontanare il pericolo con un rinvio.

78' - Giro dalla bandierina per l'Inter messo in standby perché Alghamdi si è seduto sul campo in preda ai crampi. Si può andare, batte Asllani.

77' - Tanta confusione in questo frangente, l'Inter perde il possesso palla due volte nel giro di 20 secondi. Non ne approfitta l'Al-Ittihad.

77' - Alshafi sgasa sulla fascia, salta secco Asllani ma alla fine deve accontentarsi di un corner.

76' - Correa spreca tutto da posizione defilata in area. Peraltro il Tucu era in fuorigioco, prontamente segnalato dall'arbitro.

75' - Il cross di Carlos Augusto dalla corsia sinistra si trasforma in un passaggio comodo per Rajkovic.

72' - Alshafi prova a guizzare via vicino alla linea di fondo, Mkhitaryan porta il raddoppio e lo ferma.

72' - L'arbitro ferma il gioco alzando il braccio: segnalato un fuorigioco di rientro di Fontanarosa.

71' - Salcedo, con un buono spunto, guadagna calcio di punizione sulla trequarti saudita.

69' - Diaby un po' troppo nervoso, Blanc entra addirittura in campo per calmarlo. Poi decide di richiamarlo in panchina per inserire Jota. Dentro anche Alshafi per Alghamdi.

68' - Dumfries vola in cielo ma, atterrando, rovina addosso a Kadesh: arriva il fischio contro l'olandese dell'arbitro.

67' - Ammonito Diaby per un colpo al volto rifilato a Fontanarosa.

66' - Tiro sbilenco in controbalzo di Dumfries. L'Inter attacca a testa bassa, ma in maniera poco pulita.

65' - Correa fa ancora la cosa sbagliata nel momento decisivo, sprecando una preziosa imbucata di Asllani.

62' - Arriva la girandola di cambi di Inzaghi: fuori Acerbi, Dimarco, Calhanoglu, Thuram, Darmian, Bastoni, Bisseck e Sommer, al loro posto De Vrij, Carlos Augusto, Asllani, Salcedo, Dumfries, Pavard, Fontanarosa e Martinez. Fuori anche capitan Barella per Mkhitaryan.

61' - Alsqoor è ancora pericoloso, questa volta sul lato destro: cross messo in mezzo, Bisseck spazza in calcio d'angolo.

59' - Punge in ripartenza Diaby, ma alla fine deve arrendersi alla scivolata di Acerbi sul più bello. Corner per i sauditi.

58' - Dimarco non riesce a controllare la verticalizzazione di Dimarco. Ma è tutto fermo, offisde del numero 32.

57' - E' lenta la circolazione di palla dell'Inter, che addirittura deve ricominciare da capo tornando da Bisseck.

56' - L'Inter si espone ai contropiede avversari. In questa circostanza, è Bisseck a mettere una pezza con una diagonale difensiva a coprire le spalle ad Acerbi.

54' - Molti errori tecnici dell'Inter. Compreso il tiro a giro di Barella che finisce direttamente tra le file di tifosi dietro la porta dell'Al-Ittihad.

53' - Calhanoglu spende il fallo tattico di Aouar: in partita ufficiale, il giallo sarebbe scattato in automatico. Qui l'arbitro è più di manica larga.

52' - Fabinho neutralizza un cross velenoso di Dimarco nei pressi dell'area piccola.

50' - Accusato il colpo a freddo, ora l'Inter deve riacquisire lucidità, senza farsi prendere dalla frenesia di verticalizzare.

47' - L'Inter prova a reagire con Dimarco fermato dalla difesa di Blanc.

46' - DOPPIETTA DI DIABY, 2-0 PER L'AL-ITTIHAD! Errore vistoso di Bastoni che apre l'autostrada Alsqoor, il cui tiro viene respinto da Sommer non definitivamente. Infatti irrompe sul lato debole Diaby, che incrocia e non lascia scampo allo svizzero.

46' - Aouar ha spazio per la conclusione, ma il suo tiro diventa praticamente un retropassaggio a Sommer.

21.36 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Al-Ittihad! Nessuno cambio all'intervallo.

21.35 - Le squadre ritornano in campo, tra poco la ripresa.

21.17 - L'Inter ha una velocità di reazione migliore dell'Al-Ittihad ai blocchi di partenza, e sullo slancio sembra poter seminare gli avversari con la corsa intensa messa in mostra nei primi 20'. Peccato che non sappia concretizzare tutte le occasioni create e che, a metà prima frazione, si trovi incredibilmente indietro, sorpresa dal sorpasso firmato da Diaby. I sauditi avrebbero anche la clamorosa chance di allungare con Benzema, che si divora il più facile dei gol davanti a Sommer. Una situazione che ridà forza ai nerazzurri, che nel finale rischiano di tornare sulla stessa linea della squadra di Blanc con la testata di Bisseck controllata di in due tempi da Rajkovic. Zero a uno all'intervallo, Inzaghi metterà sicuramente mano alla formazione.

48' - Duplice fischio di Niccolò Turrini, finisce qui il primo tempo di Inter-Al-Ittihad! Uno a zero per gli ospiti il parziale all'intervallo per effetto del gol di Diaby al 25esimo.

47' - Bisseck svetta di testa più in alto di tutti! Rajkovic si ritrova lì la palla e, con prontezza, la controlla in due tempi

46' - Bisseck va giù in area... Per l'arbitro non c'è niente, piovono fischi dagli spalti. Il tedesco chiede rigore.

45' - Assegnati 2' di recupero.

44' - Diaby si intestardisce palla al piede, poi tenta il tiro dal limite dell'area. Murato da Bisseck. Sul capovolgimento di fronte, si alza ancora la bandierina dell'assistente a segnalre un altro offside interista.

43' - Acerbi ha qualcosa da dire all'arbitro per il fischio che va a punirlo. Ma il fallo in attacco sembra esserci.

41' - Arrivano anche gli errori tecnici: qui è Darmian che calibra malissimo un passaggio elementare per Calhanoglu.

40' - Ora Inter molto sfilacciata, tanto che Benzema ferma la palla per 4-5 secondi senza subire l'attacco di un avversario.

38' - Errore incredibile di Benzema sotto porta! L'-Al-Ittihad grazia l'IInter, con il francese che manda clamorosamente a lato un assist solo da spingere in porta di Diaby. Sulla seconda imbucata presa dalla difesa nerazzurra, ancora pigra nella lettura.

37' - Dimarco pizzicato in fuorigioco sul lancio di Bastoni. L'ex Verona è partito decisamente in anticipo.

35' - Il cross di Dimarco, deviato, ha varcato la linea di fondo: l'arbitro assegna corner, anche se Rajkovic fa capire di non essere d'accordo.

34' - Diaby fa tutto bene, tranne il passaggio finale. Anche perché poco supportato da Benzema, piuttosto fermo in mezzo all'attacco.

32' - Ennesima imprecisione di Calhanoglu, che sulla trequarti butta via una situazione che poteva rivelarsi favorevole.

30' - Ora l'Al-Ittihad fa girare palla mandando a vuoto la pressione avversaria.

29' - Manca ancora l'ultimo passaggio all'Inter: il lancio di Calhanoglu è imprendibile per Frattesi, che si era buttato in area come da prassi.

28' - Mohammed Alghamdi e Benzema non si capiscono: palla regalata all'Inter.

28' - Non ce la fa Luiz Felipe, dentro Ahmde Alghamdi.

27' - Corner per l'Inter, ma l'arbitro prima di dare l'ok alla battuta ferma il gioco per permettere a Luiz Felipe di riprendersi.

25' - LA SBLOCCA L'AL-ITTIHAD CON DIABY! Al primo affondo, gli ospiti passano in vantaggio con Diaby, che si presenta a tu per tu con Sommer e lo infilza approfittando di un blackout della difesa interista.

24' - Correa sbaglia l'appoggio, ma poi rimedia personalmente all'errore andando a rinconquistare la palla persa.

23' - L'Al-Ittihad prova a imbastire un'idea offensiva, ma in pochi secondi finisce per perdere il possesso palla.

21' - Rajkovic raccoglie il lancio di Calhanoglu nella sua area. Troppo lungo il suggerimento del turco per Correa.

20' - Si abbassano fisiologicamente i ritmi dopo 20' comunque a buona intensità dell'Inter.

19' - Alnashri rimontato di prepotenza da Bisseck, bravo a mettere una pezza sull'imbucata di Benzema potenzialmente minacciosa.

18' - Thuram vince il duello fisico con Luiz Filipe a centrocampo, ma si blocca di colpo. Il motivo? Il pallone è sgonfio e va cambiato.

17' - Primo messaggio dell'Al-Ittihad: lo lancia, neanche a dirlo, Benzema, il cui tiro però non fa nemmeno il solletico a Sommer.

16' - Thuram si abbassa tantissimo per ricevere da Sommer e, a momenti, rischia di perdere il possesso. Alla fine, l'Inter se la cava agevolmente.

15' - Bastoni fa buona guardia sul tentativo di scippo del pallone da parte di Benzema. Bravo il 95 ad appoggiarsi a Sommer, finora spettatore non pagante.

14' - Bisseck entra deciso su Alghamdi: l'arbitro lo richiama ma senza ammonirlo.

13' - Darmian va vicino al gol! Dimarco pennella il cross sul secondo palo, dove arriva l'ex United che stacca bene da terra ma non riesce a indirizzare il pallone con la testa.

12' - Un pelo lungo il suggerimento lussuoso di Barella per Correa: una specie di trivela che finisce tra i guantoni di Rajkovic.

11' - Si gioca praticamente in una sola metà campo, quella dell'Al-Ittihad. Qui costretta ancora agli straordinari con Rajkovic, che rinvia lunga la minaccia portata da Dimarco.

10' - DOPPIA OCCASIONE INTER! Frattesi imbuca per Correa, che si allarga troppo e non riesce a dar forza al tiro salvato prima della linea. Sulla respinta irrompe Thuram che va a sbattere contro Rajkovic.

9' - Ci prova Thuram! Conclusione volante del francese sul cross calibrato dalla bandierina di Calhanoglu: si alza il muro saudita.

8' - Bisseck, ancora altissimo, si sovrappone sulla destra, guadagna il fondo e mette in mezzo per Thuram. Si intromette Alghamdi, che allunga il pallone in cporner.

7' - Sganciamento profondissimo di Bisseck, che in posizione di centravanti spizza di testa per l'arrivo di Dimarco. Anticipato prima di impossessarsi del pallone fuori area. Sul prosieguo dell'azione, Calhanoglu tenta il tiro dalla distanza mandando alto.

6' - Dopo la brevissima parentesi saudita, l'Inter torna a comandare il ritrmo.

5' - Prova a giocare anche l'Al-Ittihad, che esce bene dalla pressione interista: fallo di Darmian, punizione per la squadra di Blanc.

4' - Ottima combinazione nello stretto dell'Inter, Barella avrebbe lo spazio e il tempo per scoccare il tiro da fuori area ma cincischia e perde l'attimo.

3' - Bisseck anticipato in zona prima palo, poi Dimarco non riesce a domare il pallone. Rimessa laterale in favore dell'Al-Ittihad.

2' - Possesso palla prolungato dell'Inter, gli ospiti non accennano il pressing. Arriva il primo corner per i nerazzurri, se ne incarica Dimarco dalla bandierina di sinistra.

1' - L’Inter, oggi con la divisa home nuova di pacca, dà il primo giro al pallone del match. L’Al-Ittihad veste la maglia bianca, con inserti gialloneri.

20.32 - Fischio d’inizio a Monza, comincia in questo momento Inter-Al-Ittihad!

20.30 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

20.30 - Colloquio tra Blanc e Inzaghi vicino alle panchine.

20.29 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dell’U-Power Stadium di Monza, preceduti dalla terna arbitrale.

20.27 - Prima dei giocatori, è Simone Inzaghi il primo a uscire dal tunnel degli spogliatoi per raccogliere gli applausi della tribuna.

20.25 - Lo speaker annuncia le formazioni in uno stadio che presenta più di qualche spazio vuoto.

20.15 - Dirige l'incontro l’arbitro Niccolò Turrini, i suoi assistenti sono Caldirola, e Brunetti. Pizzi vestirà i panni del quarto ufficiale.

20.10 - Scambio di doni tra Giuseppe Marotta e Domingos Oliveira in rappresentanza delle due dirigenze prima dell’amichevole.

20.00 - Le due squadre sono scese in campo per il classico warm-up pre-partita. Tra mezzora il fischio d'inizio.

19.30 - È arrivato da pochi minuti, all'U-Power Stadium di Monza, anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta, che ha anticipato il bus dei nerazzurri.

19.25 - Il pullman dell'Inter varca i cancelli dell'U-Power Stadium di Monza. Un'ora e poco più al calcio d'inizio dell'amichevole.

19.05 - Ruolino opposto per la squadra di Laurent Blanc, l'ex della partita, reduce da quattro sconfitte consecutive con Elche, Siviglia, Farense e Betis.

19.00 - Dal giorno dell'inizio del ritiro al ‘BPER Training Centre’ di Appiano Gentile, l'Inter ha disputato quattro incontri amichevoli, a partire da quello vinto in rimonta per 3-2 sul Lugano del 17 luglio (Correa, 2 Taremi). Il 22 è arrivato il 2-1 alla Pergolettese (Taremi, Salcedo) mentre il 27 luglio, nel primo test a porte aperte, i nerazzurri hanno rifilato un netto 3-0 al Las Palmas, in quel di Cesena (doppietta di Taremi e gol di Dimarco. Infine, il derby tra i fratelli Inzaghi di Pisa è terminato 1-1, con i nerazzurri che hanno firmato il pari con Bisseck a tempo quasi scaduto.

18.50 - Senza Lautaro Martinez, non convocato, e gli infortunati Taremi, Zielinski e Arnautovic, Simone Inzaghi, per la penultima prova generale estiva, disegna un’Inter che comincia ad assomigliare sempre più da vicino a quella che debutterà a Genova sabato 17 agosto. Esordio in pre-season per Marcus Thuram, in coppia con Joaquin Correa, e per Yann Sommer, che riprende il suo posto tra i pali. In mezzo al campo, Davide Frattesi prende il posto di Mkhitaryan. L’avversario di turno è l’Al-Ittihad, che si presenta con Karim Benzema di punta e il nuovissimo acquisto Rajkovic in porta. La cornice è quella dell’U-Power Stadium di Monza, il kick-off è fissato per le 20.30.

18.47 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 24 Salcedo, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 52 Berenbruch, 57 Quieto. Allenatore: Simone Inzaghi.

AL-ITTIHAD (4-3-3): 1 Rajkovic; 37 Alsqoor, 25 Almusa, 5 Luiz Felipe, 15 Kadesh; 8 Fabinho, 16 F. Alghamdi, 14 Alnashri; 19 Diaby, 9 Benzema, 10 Aouar. A disposizione: 33 Almahasnah, 88 Almermesh, 7 Kanté, 11 Jota, 13 Alshenqity, 17 Alshafi, 21 Al-sheri, 24 Aloboud, 27 A. Alghamdi, 41 Fallath, 42 Faqihy, 77 Hawsawi, 80 H. Alghamdi. Allenatore: Laurent Blanc.

Arbitro: Turrini. Assistenti: Caldirola, Brunetti. Quarto ufficiale: Pizzi.