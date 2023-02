Non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma i più attenti avranno sicuramente notato che sui led intorno al rettangolo di gioco del Meazza tra i vari sponsor è apparso anche Recrowd, nuovo official crowdfunding partner di FC Internazionale. Recrowd è un luogo di intermediazione nel quale soggetti che hanno disponibilità di capitali incontrano società che richiedono un prestito per finanziare un progetto immobiliare. Come al solito in questi casi si attende l'annuncio congiunto delle due società che hanno già iniziato la loro collaborazione, in cui verranno forniti anche i dettagli della stessa.