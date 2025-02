Colpo in entrata per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti definito l’arrivo a Milano di Peter Sucic. Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l’affare si chiuderà con la Dinamo Zagabria sulla base di 14 milioni di euro più due milioni di bonus di percentuale sulla futura rivendita.

Le parti sono al lavoro per pianificare le visite mediche, intanto è già deciso che il calciatore non arriverà subito in Italia: sarà alla Dinamo Zagabria fino a giugno prima di accasarsi poi definitivamente in nerazzurro.