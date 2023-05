Dopo l'indiscrezione del Giornale (RILEGGI QUI), arriva pronta la smentita del gruppo Techint: nessun interesse per l'acquisizione dell'Inter. "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, precisiamo che le notizie di un interesse di Gianfelice Rocca alla proprietà della società di calcio Fc Internazionale Milano sono destituite di ogni fondamento e per questo devono essere smentite con forza", si legge nella nota diffusa poco fa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!