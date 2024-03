L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli ha rilanciato l'idea di ristutturazione di San Siro intervenendo in diretta sul canale Twitch NewzGen: "Noi crediamo che Milano abbia le carte in tavola per offrire a Milan e Inter delle opportunità migliori che altrove. C'è per esempio chi vuole andare a San Donato dove non c'è il trasporto pubblico, mentre a Milano c'è la metropolitana. Per fare nuove strade si va a deturpare delle aree verdi. Bisogna stare attenti, bisogna scegliere dei luoghi che poi siano funzionali. A San Siro arrivano 60-70 mila persone tutte insieme, non è una cosa che si improvvisa".

Granelli si sofferma poi sul progetto che andrà a presentare WeBuild: "Sono arrivate molte indicazioni sia da parte nostra che da parte dei club. Alcuni linee guida erano state già approvare in Consiglio comunale. WeBuild è un soggetto con cui ho lavorato per la realizzazione della metro M4. Ho apprezzato la loro grande competenza. Abbiamo bisogno di gente competente per fare certe cose. Non do percentuali, ma abbiamo le carte per fare questo. Poi ognuno farà la sua scelta. Come attrattività e servizi possiamo dare risposte che altri non possono dare. Non bisogna pensare che si va altrove, lì non ci siano problemi. E con San Donato si è visto".

